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الخميس 5 تشرين الأول 2023 ساعة 08:36

ايران تدين البيان التدخلي البريطاني بشأن القمر الصناعي "نور 3"

ايران تدين البيان التدخلي البريطاني بشأن القمر الصناعي "نور 3"
وعقب إطلاق القمر الصناعي نور 3 للتصوير، أصدرت وزارة الخارجية البريطانية بيانا تدخليا ادانه المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ناصر كنعاني.

وتم إطلاق القمر الصناعي "نور 3"، وهو قمر للاستطلاع والتصوير بنجاح يوم الأربعاء الموافق 27 ايلول وتم وضع هذا القمر الصناعي في مدار 450 كم وبسرعة 7.6 كم/ثانية وبعد 500 ثانية من الإطلاق.

وتم تصميم وصناعة هذا القمر والصاروخ الحامل له من قبل منظمة الابحاث لحرس الثورة الاسلامية وفي هذا الصدد، أدان كنعاني مساء الأربعاء البيان التدخلي لوزارة خارجية النظام البريطاني وقال: إن تحقيق التقدم العلمي والبحثي، بما في ذلك في مجال الجوفضاء ، هو حق مشروع للجمهورية الاسلامية الايرانية ، ومثل هذه التصريحات التدخلية التي تشير إلى الغضب والمواقف الأنانية للنظام البريطاني تجاه تطورات إيران الإسلامية، وانها لن تفت في عزيمة الشعب الإيراني لتحقيق التقدم في مجال العلوم والتكنولوجيا.

وجاء في بيان وزارة الخارجية البريطانية، أن إيران اتخذت هذا الإجراء خلافا لطلبات مجلس الأمن الدولي بوقف برنامجها للصواريخ الباليستية، ووصفت هذه الإجراءات بأنها تهديد خطير للأمن العالمي.

وذكر المتحدث باسم السلك الدبلوماسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية أن المواقف العدائية للنظام البريطاني تجاه الشعب الإيراني سبقتها سجلات تاريخية، وأشار إلى أنه على الرغم من بعض التفسيرات الناشئة عن النزعة الأحادية لبعض الأطراف، فوفقا للقرارات الدولية، لاتوجد هناك قيود على الأنشطة العلمية والتطبيقية لجمهورية إيران الإسلامية في مجال أبحاث الفضاء، وعلى هذا الأساس، ترفض جمهورية إيران الإسلامية بشكل كامل هذه الأساليب غير التقليدية وترفضها رفضا قاطعا.
مصدر : وكالات
رقم : 1086100
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