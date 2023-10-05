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الخميس 5 تشرين الأول 2023 ساعة 09:37

تعليق الرحلات الجوية في مطار صنعاء يفاقم معاناة اليمنيين

تعليق الرحلات الجوية في مطار صنعاء يفاقم معاناة اليمنيين
حظر جوي لمطار صنعاء الدولي يعود للواجهة، غير أن هذا الإجراء جاء هذه المرة من شركة الخطوط الجوية اليمنية الناقل الوطني باليمن، حيث قامت بتعليق كافة الرحلات عبر المطار، مدعية مبررات نفتها الجهات الرسمية بصنعاء.

وقال وكيل الهيئة العامة للطيران المدني رائد جبل: تعليق الرحلات إلى مطار صنعاء كحلقة من ضمن السلسلات التي اتخذها تحالف العدولان منذ بداية عدوانه على شعبنا العزيز، وللأسف كان هذه المرة عبر حلقة شركة الخطوط الجوية اليمنية كأداة من الأدوات التي استخدمها على إغلاق مطار صنعاء.

وعلى الرغم من القيود المفروضة على حركة الملاحة الجوية عبر المطار إلا تلك التي تم تخصيصها للمرضى بالدرجة الأولى فقد تضاعفت المعاناة بالقرار الأخير، فها هو صالح جوهر الذي يعامل أوراق سفر اخته للعلاج خارج البلاد لإجراء عملية عاجلة في القلب.. بات اليوم بين مطرقة أوجاعه وسندان قرارات لم تراع حقه الإنساني في التنقل بحرية بحثا عن بصيص حياة لأخته.

وقال رئيس اللجنة الطبية العليا في اليمن د. مطهر الدرويش: تعليق الرحلات هو عبارة عن إجراء يزيد من معاناة المرضى معاناة كبيرة جدا تكون في صحتهم وأموالهم ومعنوياتهم.

ويرى مراقبون أن حصة ما تملكه السعودية من أسهم شركة الخطوط الجوية اليمنية والتي تقدر بنحو 49% من إجمالي الأسهم حسب اتفاقية قديمة كان لها الأثر وراء هذه الخطوة التي تدل على عدم جدية دول التحالف بالسير نحو السلام وحلحلة الملفات التي خلفتها الحرب والحصار وفي مقدمتها الملف الانساني.

ويبقى ملف فك الحصار وفتح المطار أمام الرحلات المدنية مرهونا بما ستفضي إليه المفاوضات، فيما يرى الشارع اليمني أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة دون مساومة أو تنازل.
رقم : 1086118
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