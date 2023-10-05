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الخميس 5 تشرين الأول 2023 ساعة 09:39

الأردن يوجه مذكرة للسفارة الإسرائيلية احتجاجا على الاعتداءات على مسيحيي القدس واقتحامات الأقصى

الأردن يوجه مذكرة للسفارة الإسرائيلية احتجاجا على الاعتداءات على مسيحيي القدس واقتحامات الأقصى
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة إن المذكرة تضمنت التأكيد على وجوب امتثال إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها وفقا للقانون الدولي بشأن مدينة القدس المحتلة ومقدساتها، والامتناع عن أي إجراءات من شأنها المساس بحرمة الأماكن المقدسة ووضع حد لمحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس.

ولفت إلى أن المذكرة أكدت احتجاج بلاده على اقتحامات المتشددين والمستوطنين وأعضاء من الكنيست الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، وعلى فرض قيود على دخول المصلين للمسجد، والسماح للمتطرفين بالاعتداء وتدنيس المقابر الإسلامية في محيط المسجد الأقصى المبارك، والاعتداءات المتصاعدة على مسيحيي القدس المحتلة.

واعتبر الناطق باسم الخارجية الأردنية أن "الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات تنذر بالمزيد من التصعيد وتمثل اتجاها خطيرا يجب العمل على وقفه فورا".

 يأتي ذلك، عقب انتشار مقطع فيديو لمستوطنين يبصقون عمدا أمام حرم كنيسة في القدس القديمة، كذلك مع تواصل اقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى.
رقم : 1086121
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