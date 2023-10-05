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الخميس 5 تشرين الأول 2023 ساعة 12:14

المجموعة الاولى للمحطة الحرارية بحلب تدخل الشبكة العامة للكهرباء

المجموعة الاولى للمحطة الحرارية بحلب تدخل الشبكة العامة للكهرباء
العنفة الاولى ستنتج ما يقارب 200 ميغاواط من الكهرباء، ويأتي ذلك بعد اتمام أعمال الصيانة والتأهيل للمجموعة الخامسة وربطها بالشبكة العامة حيث رفدت الشبكة الكهربائية في سوريا بكمية 200 ميغاواط ليصبح المجموع 400 ميغاواط.

ومن الجدير ذكره أنه في شباط 2021، وقعت الشركة العامة لتوليد الطاقة الكهربائية في سوريا عقداً استثمارياً مع شركة تابعة لوزارة الطاقة الإيرانية والعاملة في مجال البناء والتعمير والإصلاح، وتضمّن العقد إعادة تأهيل وإصلاح مجموعتي التوليد الأولى والخامسة في المحطة الحرارية في حلب.

وتقع المحطة على مسافة 25 كم شرق حلب وتتألف من خمس مجموعات توليد بخارية قدرة كل مجموعة 213 ميغاواط وتم إنشاؤها من قبل شركة ميتسوبيشي اليابانية ليبدأ وضعها بالخدمة منذ عام 1997.

واستمرت المحطة في رفد شبكة الكهرباء لغاية عام 2013 عندما بدأت تتعرض لاعتداءات الإرهابيين ورغم ذلك استمرت كوادرها بالعمل.

وفي عام 2015 اقدمت جماعة داعش الارهابية على استباحة المحطة واتخذتها مقراً لها قبل أن يحررها الجيش السوري عام 2016.
رقم : 1086155
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