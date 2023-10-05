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الخميس 5 تشرين الأول 2023 ساعة 12:26

3 منهم بحالة حرجة.. الجيش الإسرائيلي يعترف بإصابة 5 من عناصره باشتباكات طولكرم

3 منهم بحالة حرجة.. الجيش الإسرائيلي يعترف بإصابة 5 من عناصره باشتباكات طولكرم
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في هذا السياق، "أبعث تمنياتي بالشفاء العاجل لمقاتلي حرس الحدود الذين أصيبوا الليلة خلال عملية عسكرية في طولكرم".

وأضاف: "سيواصل جيش الدفاع الإسرائيلي وقوات الأمن العمل بشجاعة وتصميم لتطهير أوكار الإرهابيين في يهودا والسامرة".

وتابع نتياهو: "نعتبر إيران المسؤولة المباشرة عن موجة الإرهاب في إسرائيل، وتشجيع وتمويل أعمال القتل ضد مواطني إسرائيل. الحكومة الإسرائيلية ستحارب الإرهاب بحزم وستحمي مواطني إسرائيل".

ولفت موقع "واينت" العبري إلى أن الجيش الإسرائيلي يحقق فيما إذا كان المقاتلون الذين أصيبوا خلال تبادل إطلاق النار في طولكرم قد أصيبوا جراء انفجار قنبلة يدوية ألقوا بها وارتدت باتجاههم، مشيرا إلى إصابة خمسة جنود في العملية، ثلاثة منهم في حالة خطيرة.

وكانت القوات الإسرائيلية، اقتحمت فجر اليوم الخميس، مخيم طولكرم غرب الضفة الغربية، حيث دارت اشتباكات عنيفة مع مسلحين فلسطينيين.

وأعلنت كتيبة طولكرم بسرايا القدس "إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين بعد وقوعهم في كمين عند محور البلاونة"، فيما أكدت كتائب القسام أن "مقاتليها خاضوا اشتباكات مع قوات الاحتلال المتوغلة في مخيم طولكرم وأوقعوا إصابات".
رقم : 1086158
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