الاحتفالات بمولد الرسول (ص) مستمرة في البقاع

للمناسبة عينها، نظّم حزب الله في بلدة سرعين الغربية احتفالا تخلَّله كلمة للشيخ علي الأشهب وتوزيع هدايا رمزية على الحاضرين، وسحب قرعة لزيارة الإمام الحسين (ع)، وخُتم بمولد نبوي لفرقة الإمام الرضا (ع). كذلك، نظّم حزب الله وكشافة الإمام المهدي (عج) في بريتال احتفالا بالمناسبة الميمونة، تحدث فيه مسؤول قسم التبليغ والأنشطة الثقافية في منطقة البقاع الشيخ تامر حمزة.



كما أدَّت فرق البراعم والزهرات في كشافة الإمام المهدي (عج) أناشيدَ من وحي المناسبة، تلاها تواشيح ومدائح نبوية للمنشد عباس حسن وفرقته، وتخلّل الاحتفال معرضًا للرسومات تحت عنوان "لنرسم بأناملنا مولد النور".



في الختام، وُزّعت شهادات على الكشفيين الذين خضعوا لدورة قائد وقائدة من الفتية والفتيات.