للمرة الثانية في 24 ساعة.. مسيرة تركية تقصف الحسكة السورية

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان بأنه سمع دوي انفجار بالقرب من حي المشيرفة في الحسكة، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من مكان الانفجار.



وكانت طائرة مسيرة تركية قصفت، الثلاثاء، معملا لمواد البناء في بلدة صفية قرب الحسكة بثلاث قذائف أسفرت عن وقوع 4 إصابات.



وكانت تركيا قد أغارت، عبر طائرات مسيرة، على مواقع لـ"قسد" في الحسكة، في سبتمبر الماضي.



وفي أعقاب تفجير وقع في أنقرة قبل أيام، أطلقت تركيا حملة ضد حزب العمال الكردستاني في داخل البلاد والعراق وسوريا.



وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن المهاجمين اللذين فجرا قنبلة أمام مبان حكومية تركية في أنقرة دخلا البلاد عبر سوريا.



وذكر فيدان أن أي بنية تحتية أو منشآت طاقة في العراق وسوريا يسيطر عليها حزب العمال الكردستاني و"وحدات حماية الشعب الكردية السورية" هي أهداف عسكرية مشروعة.



وبدأت الحكومة التركية حملة أمنية داخل البلاد ضد حزب العمال الكردستاني، ودخل على خط الحملة الجيش التركي الذي شن ضربات جوية في شمال العراق، أسفرت عن تدمير أكثر من 20 هدفا لحزب العمال الكردستاني، إلى جانب عمليات قصف طالت أهدافا في سوريا.