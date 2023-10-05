"روستيخ" تكشف عن سترات جديدة للجيش الروسي تحمي من الرصاص الخارق للدروع

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة "ستقوم مؤسستنا بتصنيع سترات Obereg المعدّلة المضادة للرصاص، لمقاتلي الجيش الروسي، ستصنع في شركة أوكتافا التابعة لمؤسستنا".



وأضاف البيان: "طورنا نماذج جديدة ومعدلة من سترات Obereg المجهزة بدروع خزفية قادرة على حماية الجنود من رصاص البنادق من عيار 7,62*54، والشظايا ورصاص الرشاشات والخرطوش 7N14 وB32 الخارق للدروع".



وأشار البيان إلى أن سترة "Obereg" المعدّلة تزن 9.4 كلغ، وتعتبر أحدى أفضل السترات الروسية المضادة للرصاص حاليا، وتتمتع بمواصفات حماية عالية تقي الجنود حتى من رصاص القناصات.



اجتازت سترات "Obereg" الجديدة جميع الاختبارات المطلوبة في روسيا، وحصلت حلى شهادة الحماية من الدرجة الخامسة وفقا لمطوريها، كما جهّزت جميع أقسامها بطبقات مضادة للشظايا ومغلفة بأقمسة عالية الجودة مقاومة للرطوبة، ويمكن استعمال هذه السترات في الماء، وفي درجات حرارة تتراوح من -40 درجة مئوية إلى +40 درجة مئوية.