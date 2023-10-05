قوى الأمن الداخلي تجدد العهد مع مبادئ الإمام الخميني الراحل

وقام القائد العام لقوى الأمن الداخلي العميد "أحمد رضا رادان"، ومنتسبو قوى الأمن صباح اليوم الخميس، بالتزامن مع بداية أسبوع قوى الأمن الداخلي أثناء حضورهم ضريح الإمام الخميني الراحل بتجديد العهد مع مبادئ مفجر الثورة الاسلامية و نهج الامام الراحل.

وقدم المشاركون خلال المراسم احترامهم للمؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني (ره)، من خلال وضع أكاليل الزهور وقراءة الفاتحة على روحه الطاهر.

بدوره قال مستشار قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني العميد "سعيد منتظر المهدي"، خلال المراسم، ان إرساء الأمن والحفاظ عليه هو خط أحمر للشرطة ، فيما قدمت هذه المنظمة منذ بداية العام 50 شهيداً من أجل تحسين الأمن والشعور به في المجتمع والشعب والجمهورية الإسلامية الإيرانية.