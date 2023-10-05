المجموعة الاولى للمحطة الحرارية بحلب تدخل الشبكة العامة للكهرباء

العنفة الاولى ستنتج ما يقارب 200 ميغاواط من الكهرباء، ويأتي ذلك بعد اتمام أعمال الصيانة والتأهيل للمجموعة الخامسة وربطها بالشبكة العامة حيث رفدت الشبكة الكهربائية في سوريا بكمية 200 ميغاواط ليصبح المجموع 400 ميغاواط.

ومن الجدير ذكره أنه في شباط 2021، وقعت الشركة العامة لتوليد الطاقة الكهربائية في سوريا عقداً استثمارياً مع شركة تابعة لوزارة الطاقة الإيرانية والعاملة في مجال البناء والتعمير والإصلاح، وتضمّن العقد إعادة تأهيل وإصلاح مجموعتي التوليد الأولى والخامسة في المحطة الحرارية في حلب.