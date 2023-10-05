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الخميس 5 تشرين الأول 2023 ساعة 18:25

قلق اسرائيلي مستمر من المسيرات الايرانية

قلق اسرائيلي مستمر من المسيرات الايرانية
وعلقت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، على المناورة المشتركة للطائرات المسيرة التي أطلقها الجيش الإيراني، قائلةً إنها يجب أن تقلق الولايات المتحدة الأميركية.
 
وفي التفاصيل، قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن الدمج بين الطائرات المُسيرة القادرة على حمل كميات متفجرة كبيرة، والتي تتميز بمدى يصل حتى القواعد الأميركية، يجب أن يقلق واشنطن.
 
وأضافت أيضاً أن إطلاق عشرات الطائرات كهذه في الوقت نفسه يجعل من الصعب إيقافها واعتراضها.
 
وشهدت المناورات المشتركة للطائرات المسيرة الإيرانية عمليات اختبار ناجحة نفذتها المسيرات المقاتلة المشاركة والبالغ عددها 200 مسيرة حيث قامت جميعها بضرب الأهداف المرسومة في المنطقة العامة للمناورات.
 
بعد ما استعرضت مسيرات مهاجر ستة وكرار وكمان اثني عشر وباور خمسة وأبابيل اربعة وأبابيل 5 قدراتها في اليوم الاول من المنارات في اليوم الثاني و الاخير من المناورات المشتركة سيتم اختبار قدرات مسيرات آرش و كرار في استهداف العدو الافتراضي.
 
المتحدث باسم المناورات المشتركة للطائرات العميد علي رضا شيخ ضمن اشارته الى انتقال المناورات من المرحلة التكتيكية الى المرحلة العملياتية قال انه تم اختبار قدرات المسيرتين آرش و كرار في اختراق الدروع الدفاعية والحرب الالكترونية للعدو الافتراضي فيما انطلقت اسراب من هذه المسيرات من نقاط مختلفة من البلاد باتجاه اهداف محددة.
 
كما اشار المتحدث باسم المناورات الى عرض قدرة مناورة المسيرات الايرانية في الحرب الالكترونية والحصول على اذون لاقلاع 12 سربا من الطائرات القتالية والمدمرة في اطار 200 طائرة ستيم الحاقها بالجيش.
 
وعلى هامش المناورات المشتركة للطائرات المسيرة بث التلفزيون الايراني مشاهد من رصد المدمرة الأمريكية اورليبرک في شمال المحيط الهندي، بواسطة مسيرة أبابيل 5 المجهزة بنظام التخفي عن الرادار. واستطاعت هذه المسيرة التي يصعب اكتشافها من رصد وتحديد هوية المدمرة الأمريكية في شمال المحيط الهندي لمدة 24 ساعة.
 
وقد أقلعت هذه المسيرة التي شاركت في المناورات المشتركة للطائرات المسيرة من قاعدتها في مدينة جاسك جنوب ايران. والمسيرة أبابيل 5 قادرة على حمل ستة صواريخ ذات رؤوس حربية شديدة الانفجار وإطلاق النار على الأهداف.
 
وفي وقتٍ سابق، أعلن قائد القوة الجو- فضائية في حرس الثورة، العميد أمير علي حاجي زاده، أن لدى بلاده أسلوبها الخاص على مستوى العالم في مجال الطائرات المسيرة، مؤكّداً أنّ قدرات بلاده العسكرية تجاوزت حدود المنطقة.
 
يأتي ذلك في وقت يزداد الحديث عن قوة إيران العسكرية، إذ نقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن مسؤولين أميركيين قولهم إنّ إيران تحوّلت إلى قوة عظمى عالمية في مجال المسيّرات.
 
وفي تموز/يوليو الماضي، ذكر موقع شبكة "سي أن بي سي" أنّ "المسيّرات الإيرانية قد تصل إلى سوق جديدة في أميركا الجنوبية مع إعراب بوليفيا عن اهتمامها بالحصول عليها".
رقم : 1086219
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