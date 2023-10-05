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الخميس 5 تشرين الأول 2023 ساعة 18:44

كنعاني يقدم نصيحة للمسؤولين في أميركا وبريطانيا وألمانيا

كنعاني يقدم نصيحة للمسؤولين في أميركا وبريطانيا وألمانيا
وشهدت خمس ولايات أميركية إضراباً للعاملين في مجال الصحة وإدارات الرعاية الصحية يوم الأربعاء، حيث أضرب 75 ألف عامل صحي في الولايات الخمس وهي كاليفورنيا وكولورادو وأوريجون وفيرجينيا وواشنطن العاصمة، احتجاجًا على عدم حصولهم على أجورهم.
 
وشارك في هذه الإضرابات الممرضون والمساعدون الصحيون وأخصائيو التصوير بالموجات فوق الصوتية، وفنيو الأشعة والجراحة والصيدلة وفنيو أقسام الطوارئ.
 
من ناحية أخرى، أغلق آلاف الأطباء الألمان مكاتبهم يوم الاثنين احتجاجا على السياسات الصحية وإجراءات التقشف التي تتبعها حكومة المستشار أولاف شولتز.
 
وبهذا الصدد، كتب ناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في رسالة باللغة الإنجليزية على شبكة التواصل الاجتماعي إكس اليوم الخميس، مخاطبا مسؤولي هذه الدول: بدلًا من التصريحات التدخلية والمغرضة والتعبير عن القلق الكاذب بشأن النساء والفتيات الإيرانيات: عليكم أن تشعروا بالقلق إزاء العاملين في مجال الرعاية الصحية والممرضين والممرضات والمرضى الأميركيين والألمان والبريطانيين وتحسين اوضاعهم المقلقة.
 
وشهدت بريطانيا أيضًا إضرابًا لسائقي 16 شركة للسكك الحديدية فيها يوم أمس.
 
وتشهد بريطانيا والعديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا، أزمة اقتصادية ونفقات معيشية منذ عام 2022، الأمر الذي أدى إلى زيادة التضخم والاستياء في مختلف القطاعات في هذه الدول.
رقم : 1086221
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