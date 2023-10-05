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الخميس 5 تشرين الأول 2023 ساعة 21:09

رئيسي: أكثر من 95% من احتياجاتنا الدوائية تنتج محليا

رئيسي: أكثر من 95% من احتياجاتنا الدوائية تنتج محليا
وجاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الرئيس الإيراني مساء اليوم الخميس، في مراسم افتتاح مستشفى أطفال "حكيم" وقال: الصحة مهمة لكل مجتمع، وتؤكد الحكومة على الحفاظ على صحة الجسد وروح المواطنين والمجتمع.
 
واعتبر رئيسي إنتاج المعدات الطبية والأعمال العلمية أحد مفاخر البلاد وقال: إيران اليوم متقدمة تكنولوجيا، وقد قطعنا خطوات كبيرة في مجال العلوم والتكنولوجيا، ويتم إنتاج مجموعة غرف العمليات الكاملة داخل البلاد.
 
وأشار الرئيس رئيسي إلى زيارته لإندونيسيا، وإزاحة الستار عن روبوت "سينا" للجراحة عن بعد الذي تم إنتاجه في إيران، قائلا: لا داعي للاستيراد من الغرب فهذه هي الانجازات البشرية للبلاد.
رقم : 1086245
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