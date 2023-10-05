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الخميس 5 تشرين الأول 2023 ساعة 21:59

إيران تعلن استعدادها لعقد اجتماع مجموعة الدول الثماني الاسلامية

إيران تعلن استعدادها لعقد اجتماع مجموعة الدول الثماني الاسلامية
وخلال لقائه مع الامين العام لمجموعة "دي 8" الاسلامية، اليوم الخميس في اردبيل، على هامش اجتماع وزراء السياحة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي "ايكو" الذي عقد بحضور الأمين العام للمجموعة، قال عزت الله ضرغامي: تماشياً مع تطور العلاقات السياحية، فإن جمهورية إيران الإسلامية مستعدة لعقد اجتماع "دي 8" في أردبيل.
 
وأضاف وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية الايراني: أشكر الأمين العام لمنظمة "دي 8" لحضوره اجتماع وزراء السياحة لمنظمة "ايكو"، ولنا رأي إيجابي تجاه مقترحات "دي 8" مثل عقد اجتماع اقتصادي في إيران، ونجري مشاورات مع وزارة الخارجية، وسنعلن النتائج لهذه المنظمة.
 
وقال: نطلب من "دي 8" العمل على تسهيل السياحة بين الدول الأعضاء وإزالة بعض العوائق، لأن السياحة يمكن أن تحل الكثير من المشاكل الدبلوماسية بين الدول.
 
وتابع ضرغامي: اليوم فتحنا حدود إيران السياحية أمام الدول المجاورة ونتوقع أن تتخذ الدول الأخرى إجراءات جدية في مجال إلغاء التأشيرات لإقامة علاقات ثنائية.
 
وصرح وزير التراث الثقافي الايراني: إن الدول الأعضاء في مجموعة الثماني ومنظمة التعاون الاقتصادي لديها قواسم مشتركة جيدة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ويمكننا بالتأكيد استغلال هذه الفرصة، ويعد التعريف بقدرات دول مجموعة الثماني ومنظمة التعاون الاقتصادي في الدول المشتركة أحد أهم الأحداث والفعاليات. وينبغي للبلدان الأعضاء أن تكون على علم بهذه القدرات.
رقم : 1086250
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