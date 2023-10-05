حصيلة اعتداء حمص الارهابي..320 شهيدا وجريحا بينهم نساء واطفال

الكلية الحربية التي كانت تشهد احتفالا بتخريج طلاب دورة الضباط في القوات المسلحة السورية، تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة، استهدف الطلاب الخريجين وأهاليهم الذين كانوا يلتقطون الصور التذكارية بعد انتهاء الحفل.

الهجوم أدى الى ارتقاء عشرات الشهداء وعدد كبير من الجرحى في صفوف المدنيين والعسكريين، في مشهد لم يغب عن أذهان السوريين طوال السنوات الماضية من إرهاب ترك أثره على كامل الارض السورية.

الجيش السوري دان الهجوم الإرهابي الذي نفذته جماعات مدعومة من أطراف دولية معروفةـ القيادة العامة للجيش أكدت في بيان لها أنها سترد بكل قوة وحزم على التنظيمات الارهابية أينما وجدت، وانها ستقتص من المخططين والمنفذين الذين يقفون وراء الهجوم الارهابي على الكليةالحربية.

ما شهدته مدينة حمص لا يخرج من سياق الحرب المتواصلة على سورية، ولا ينفصل عن التطورات الأخيرة في المنطقة، حيث يربط المراقبون الهجوم الارهابي الاخير وبين محاولات اطراف اقليمية ودولية لاعادة مسلسل الارهاب الى سورية بقوة، وذلك من خلال زيادة الدعم للتنظيمات الارهابية المتواجدة في مناطق محددة من سورية.

في المقابل، يرى المراقبون أن عودة الارهاب من خلال الهجمات الدموية لاسيما هجوم حمص، سيكون له تأثيره على مسار التحرك السياسي الاقليمي تجاه سورية.

حيث شددت دمشق دائما على ان المسار السياسي لا ينفصل عن اغلاق الملف الامني والقضاء على الارهاب اينما تواجد على مساحة سورية.

وأدان المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمنية بشدة استهداف حفل تخريج طلاب الكلية الحربية في حمص، والذي أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى. وقال المكتب السياسي في بيان له اليوم الخميس، إن "هذا العمل الإجرامي يكشف عن مدى وحشية التنظيمات التكفيرية المدعومة من أمريكا وإسرائيل". وأضاف أن "المستفيد الأكبر من هذا العمل الإجرامي هو أمريكا وإسرائيل، والتي تشن حربا ظالمة ضد سوريا شعبا وقيادة وجيشا". وأكد أن "أمريكا وإسرائيل تقفان خلف كل المؤامرات الخبيثة التي تستهدف سوريا نتيجة مواقفها المناصرة لفلسطين واصطفافها مع محور المقاومة ورفضها للتطبيع". وأعلن المكتب السياسي لأنصارالله عن تضامنه الكامل مع الشعب السوري في مواجهة الإرهاب ومؤامرات أمريكا وإسرائيل.

ودان وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان العمليات الإرهابية التي استهدفت الكلية العسكرية بحمص والتي أدت بأرواح العشرات من المواطنين السوريين. وأدان وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السوري فيصل مقداد، بشدة الحادث الإرهابي الذي وقع اليوم في سوريا والذي أدى إلى استشهاد وجرح العشرات من العسكريين والمدنيين السوريين، معزيا بهذا الحادث الرئيس السوري بشار الأسد والحكومة السورية والجيش والشعب اليوري المقاوم وأعرب عن تعازيه وتعاطفه مع الناجين. وفي حين شكر وزير الخارجية الإيرانية في الاتصال الهاتفي، قدم وزير الخارجية السوري توضيحات بشأن أبعاد الهجوم الإرهابي على حفل تخرج ضباط الجيش السوري في محافظة حمص. واعتبر فيصل مقداد الجماعات الإرهابية المدعومة من الولايات المتحدة تقف وراء مثل هذه الأعمال. وبدوره دان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الخميس، بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في محافظة حمص بسوريا اليوم والذي أدى إلى استشهاد العشرات من العسكريين والمدنيين. وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في بيان له عن تعازيه للجمهورية العربية السورية الصديقة والشقيقة حكومة وجيشاً وشعباً ولجميع أسر الشهداء، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى. وحمل كنعاني الداعمين الأجانب للجماعات الإرهابية مسؤولية هذا الحادث المأساوي، مطالبا المؤسسات الدولية المسؤولة، وفي مقدمتها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القيام بمسؤولياتها في هذا الشأن.