الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 6 تشرين الأول 2023 ساعة 08:17

قاليباف يؤكد على الدور المميز لايران والامارات في المنطقة

قاليباف يؤكد على الدور المميز لايران والامارات في المنطقة
جاء ذلك في تصريح ادلى به قاليباف ، بعد وصوله إلى أبو ظبي ,في زيارة تستغرق يومين بهدف تطوير العلاقات الثنائية، خلال لقائه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان.

وفي بداية هذا اللقاء أعرب قاليباف عن ارتياحه لزيارته لدولة الإمارات وقال: نأمل أن تتطور العلاقات بين البلدين يوما بعد يوم وألا يأتي يوم لا يكون لنا فيه سفير في بلدينا.

وحسبما نقلت وكالة ارنا, تابع رئيس مجلس الشورى الإسلامي بالإشارة إلى الأولوية الأولى للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال السياسة الخارجية وتعزيز العلاقات مع جيرانها، وقال: في هذا الصدد، يعد تطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية وتوفير الأمن المستقر بين الدول المجاورة، وخاصة دول الخليج الفارسي، أمرا مهما للغاية.

واعتبر زيارته إلى الإمارات مؤشرا لجدية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تطوير العلاقات وفرصة لتقييم الماضي وأضاف: نحن عازمون على اتخاذ خطوة راسخة للمستقبل في كافة المجالات وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين في جميع الأبعاد، حيث هنالك فرص كبيرة لا تعد ولا تحصى.

وأشار قاليباف إلى رغبة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعوة رئيس دولة الإمارات لزيارة ايران، واعتبر تطوير العلاقات خاصة في المجالات الاقتصادية والأمنية، امرا مهما، وهذا الموضوع يحظى باهمية اكبر نظرا للظروف التي تمر بها المنطقة وأوراسيا ومجموعة بريكس التي انضم اليها البلدان في الآونة الأخيرة.

وأكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي: انه بالنظر إلى الموقع الجغرافي لإيران والإمارات، فاننا يمكننا أن نصبح قطبا اقتصاديا كبيرا في العالم، وهذه الفرصة موجودة بين البلدين في ضوء العلاقات الثنائية والعضوية في البريكس.

من جانبه رحب رئيس دولة الامارات برئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني الذي نقل اليه تحيات الرئيس رئيسي ,رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم ، فيما حمله تحياته إلى الدكتور رئيسي، معرباً عن تمنياته للجمهورية الإسلامية الإيرانية وشعبها مزيدا من التقدم والازدهار.

وبحث الجانبان علاقات البلدين وسبل تعزيزها خاصة على المستوى البرلماني إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وتناول اللقاء أهمية دور البرلمانات في تعزيز العلاقات بين الشعوب وترسيخ قيم التعايش والتفاهم والتعاون والتقارب بينها.
رقم : 1086306
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: أي تغييرات جيوسياسية بمنطقة القوقاز غير مقبول
رئيسي: أي تغييرات جيوسياسية بمنطقة القوقاز غير مقبول
البيان الختامي للمؤتمر الدولي الـ 37 للوحدة الاسلامية
البيان الختامي للمؤتمر الدولي الـ 37 للوحدة الاسلامية
4 تشرين الأول 2023
ما هو الدور الذي تلعبه قطر في قضية الرئاسة اللبنانية ؟
ما هو الدور الذي تلعبه قطر في قضية الرئاسة اللبنانية ؟
4 تشرين الأول 2023
هل السعودية على وشك ارتکاب خيانة كبرى؟
هل السعودية على وشك ارتکاب خيانة كبرى؟
4 تشرين الأول 2023
شواهد على الفشل المبكر لخطة "أردوغان" الاقتصادية
شواهد على الفشل المبكر لخطة "أردوغان" الاقتصادية
4 تشرين الأول 2023
قائد الثورة: العداء للإسلام أصبح أكثر وضوحا
قائد الثورة: العداء للإسلام أصبح أكثر وضوحا
3 تشرين الأول 2023
مذكرة تعاون بين مجمعي
مذكرة تعاون بين مجمعي 'تقريب المذاهب والفقه الإسلامي الدولي'
3 تشرين الأول 2023
رئيسي: الوحدة والمقاومة ستبشر بتكوين حضارة إسلامية جديدة
رئيسي: الوحدة والمقاومة ستبشر بتكوين حضارة إسلامية جديدة
3 تشرين الأول 2023
زيارة أميني مجلس الأمن العراقي والأرميني إلی طهران... إيران ركيزة الاستقرار والأمن الإقليميين
زيارة أميني مجلس الأمن العراقي والأرميني إلی طهران... إيران ركيزة الاستقرار والأمن الإقليميين
3 تشرين الأول 2023
إنجازات الوحدة الإسلامية التي أعلنها الإمام الخميني (قدس سره) لحماية مصالح الأمة الإسلامية
إنجازات الوحدة الإسلامية التي أعلنها الإمام الخميني (قدس سره) لحماية مصالح الأمة الإسلامية
3 تشرين الأول 2023
تقارير صادمة عن النساء السود في السجون الأمريكية
تقارير صادمة عن النساء السود في السجون الأمريكية
3 تشرين الأول 2023
ما هي الرسائل التي حملها خطاب السيد نصرالله؟
ما هي الرسائل التي حملها خطاب السيد نصرالله؟
3 تشرين الأول 2023
الوحدة الاسلامية.. نظام فكري لحماية مصالح الأمة
الوحدة الاسلامية.. نظام فكري لحماية مصالح الأمة
3 تشرين الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
البيان الختامي للمؤتمر الدولي الـ 37 للوحدة الاسلامية
ما هو الدور الذي تلعبه قطر في قضية الرئاسة اللبنانية ؟
هل السعودية على وشك ارتکاب خيانة كبرى؟
شواهد على الفشل المبكر لخطة "أردوغان" الاقتصادية