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الجمعة 6 تشرين الأول 2023 ساعة 08:37

حزب الله يؤكد وقوفه لجانب قيادة سوريا وجيشها وشعبها

حزب الله يؤكد وقوفه لجانب قيادة سوريا وجيشها وشعبها
وأصدر حزب الله بيانًا جاء فيه: يتقدم حزب الله من سيادة الرئيس بشار الاسد رئيس الجمهورية العربية السورية ومن الجيش السورى قيادة وضباطا وجنودا ومن الشعب السوري الشقيق باسمى ايات العزاء واصدق مشاعر المواساة والحزن بالشهداء العسكريين والمدنيين في حفل التخرج في الكلية الحربية في حمص بفعل الجريمة الارهابية المُدانة التي ارتكبتها عصابات الحقد والتكفير والارهاب.

وأضاف البيان: ان هذه الجريمة النكراء والمُدانة تؤكد مرة اخرى على طبيعة المعركة المتواصلة منذ اكثر من عقد مع الجماعات الارهابية ومشغليها الاقليميين والدوليين وعلى خطورة المؤامرة الكونية المستمرة ضد سوريا وشعبها الصامد والتي تعود مجددا بدعم خارجي صريح الى ممارسة ادوارها الاجرامية كلما عادت الحياة في سوريا الى طبيعتها وكلما تنعم الشعب السوري بالامن والاستقرار وذلك بموازاة العقوبات الظالمة التي تزيد في معاناة الشعب على كافة المستويات.

وختم البيان: اننا نؤكد وقوفنا التام والتزامنا القاطع الى جانب القيادة والجيش والشعب السوري في هذه المعركة وكلنا ثقة ان هذه المأساة المفجعة لن تفت في عضد سوريا بل ستزيدها قوة وصلابة وعزيمة على المواجهة والانتصار والحفاظ على وحدة سوريا وسلامة شعبها العزيز ونسال الله تعالى ان يمن بالرحمة على الشهداء الابرار وعلى الجرحى بالشفاء العاجل وعلى عائلاتهم بالصبر والمواساة.
رقم : 1086312
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