مستوطنون يهاجمون بلدة 'مخماس' قرب القدس المحتلة

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطين حاولوا اقتحام البلدة من مدخلها الغربي قرب الشارع الاستيطاني الواقع بين محافظتي رام الله والبيرة والقدس، وأضرموا النيران في إطارات مطاطية عند مداخل البلدة.