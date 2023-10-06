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الجمعة 6 تشرين الأول 2023 ساعة 10:50

طهران تدرس اعادة العلاقات السياحية مع مصر

طهران تدرس اعادة العلاقات السياحية مع مصر
وحسبما نقلت وكالة ارنا, قال ضرغامي, لا يوجد أي عائق أمام تطوير العلاقات التجارية وتعاون القطاع الخاص بين إيران ومصر، وتجري المحادثات تحت إشراف الجهات الحكومية ذات الصلة، لكن إضفاء الطابع الرسمي على إعادة العلاقات السياحية بين البلدين يعتمد على القرار السياسي والدبلوماسي بين طهران والقاهرة.

وأضاف :منذ عدة أشهر، بدأ القطاع الخاص محادثات مع نظرائه المصريين لاستعادة العلاقات السياحية مع هذا البلد.

وأشار إلى رغبة أوزبكستان في إطلاق رحلات رخيصة إلى إيران وقال: سنناقش ذلك بالتأكيد في اجتماع الدورة العشرين للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية التي سیعقد خلال الأيام القليلة المقبلة في سمرقند. ويرغب شعبنا في السفر إلى مدن آسيا الوسطى ومنها سمرقند وبخارى وطشقند نظرا للتاريخ والثقافة المشتركة ببن شعوب هذه البلاد، فمن واجبنا تسهيل رحلتهم ونحاول توفير الظروف لهم.

وأضاف أنه سيتم عقد اجتماع ثلاثي بين إيران وأوزبكستان وتركمانستان في أوزبكستان، والتي من شأنها تعزيز السياحة بين هذه البلدان الثلاثة من خلال تسهيل إصدار التأشيرات.

وتابع قائلا: إن تسهيل وإلغاء التأشيرات مع جيراننا الغربيين والجنوبيين مدرج أيضًا على جدول أعمالنا وأضاف: نحن مهتمون بإلغاء التأشيرات مع السعودية، وقد قمت بتوجیه دعوة لوزير السياحة السعودي لزيارة إيران واقترحت تشكيل فريق عمل لإلغاء التأشيرات بين البلدين. وقررنا إعداد مذكرة تفاهم، ويقوم خبراؤنا بدراسة هذه القضية و البحث فيها.
رقم : 1086342
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