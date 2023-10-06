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الجمعة 6 تشرين الأول 2023 ساعة 10:53

أوكرانيا.. طلب كبير على "شهادات الوفاة" للتهرب من التعبئة العسكرية

أوكرانيا.. طلب كبير على "شهادات الوفاة" للتهرب من التعبئة العسكرية
وفي عروضهم يعد باعة هذه "الشهادات"، الزبون بالحصول على شهادة وفاة رسمية مع "التسجيل في كافة السجلات"، وحتى تنظيم جنازة زائفة إذا لزم الأمر.

وزير الدفاع البريطاني السابق ينصح أوكرانيا بـ"تكثيف التعبئة" لدعم الهجوم المضاد
على سبيل المثال جاء في أحد العروض: "نقوم بتجهيز حزمة كاملة من الوثائق للحصول على تعويض من الدولة عن قريب مقتول! وبالتالي، لا يتعين عليك الذهاب إلى الحرب مع الحصول على المال. تكلفة خدمتنا هذه: 10 آلاف دولار فقط".

بدأ الهجوم المضاد الأوكراني في الرابع من يونيو ، وبعد ثلاثة أشهر، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "الهجوم المضاد ليس فقط توقف، بل وفشل".

ووفقا للبيانات المتوفرة، تكبد العدو في محاولات هجومه منذ أوائل أكتوبر، خسائر في الأرواح زادت على 90 ألف عسكري.

وفي أوكرانيا، يسري نظام الأحكام العرفية ومرسوم التعبئة العامة منذ فبراير 2022. يمنع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما من مغادرة أوكرانيا. ويخضع التهرب من الخدمة العسكرية للمسؤولية الجنائية التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة خمس سنوات.
رقم : 1086343
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