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الجمعة 6 تشرين الأول 2023 ساعة 12:59

موسكو: عضوية الجزائر ستعزز مجلس الأمن الدولي

موسكو: عضوية الجزائر ستعزز مجلس الأمن الدولي
وقال فيرشينين في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "لقد تم انتخاب الجزائر عضوا غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وأعتقد أن هذا سيكون إضافة كبيرة لمجلس الأمن.

الجزائر، على أية حال، لديها كل الأسس للمشاركة في منظمات إقليمية مهمة، بما في ذلك بريكس".

وأشار فيرشينين إلى أن بريكس الآن "في مرحلة نوعية جديدة تماما"، وأن "لدينا الكثير من الأعضاء الجدد وهذا يشير إلى أننا بحاجة إلى فترة تكيف".

وفي أعقاب قمة "بريكس" التي انعقدت في أغسطس في جوهانسبرغ، أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا عن توسيع المجموعة، بحيث ستنضم إليها الأرجنتين ومصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا اعتبارا من 1 يناير 2024.

وقد تم انتخاب الجزائر من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في يونيو الماضي، عضوا غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمدة سنتين اعتبارا من 1 يناير 2024".

وقال نائب رئيس الشؤون الاستراتيجية في جامعة الأعمال والاقتصاد في الصين، جون غونغ، على هامش "منتدى فالداي" في سوتشي، إن إندونيسيا والجزائر من أبرز المرشحين للانضمام إلى مجموعة "بريكس".
رقم : 1086361
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