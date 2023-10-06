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الجمعة 6 تشرين الأول 2023 ساعة 13:03

الإيرانية نرجس محمدي تفوز بجائزة نوبل للسلام

الإيرانية نرجس محمدي تفوز بجائزة نوبل للسلام
وقالت لجنة جوائز نوبل في أوسلو :" قررت لجنة نوبل النرويجية منح جائزة السلام لعام 2023 لنرجس محمدي لنضالها ضد اضطهاد المرأة في إيران وتعزيز حقوق الإنسان والحرية للجميع".

ولدت نرجس في زنجان بإيران، والتحقت بجامعة الإمام الخميني الدولية، وحصلت علي شهادة في الفيزياء، وأصبحت مهندسة محترفة، وخلال مسيرتها الجامعية، كتبت عدة مقالات تدعم حقوق المرأة في الصحيفة الطلابية.

وانخرطت محمدي في أنشطة حقوق الإنسان، وتعرضت عدة مرات للاعتقال خلال مسيرتها في هذا المجال، وتشغل منصب نائب رئيس منظمة "مركز المدافعين عن حقوق الإنسان".
رقم : 1086362
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