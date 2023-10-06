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الجمعة 6 تشرين الأول 2023 ساعة 13:57

قاليباف يعزي نظيره السوري بالحادث الارهابي الاخير

قاليباف يعزي نظيره السوري بالحادث الارهابي الاخير
وحسبما افادت وكالة ارنا, كتب قاليباف في البرقية إلى رئيس مجلس الشعب السوري حمودة الصباغ: إن الهجوم الإرهابي الذي استهدف حفل تخريج الضباط في حمص بسوريا وأدى إلى استشهاد العشرات وجرح المئات من العسكريين والمدنيين السوريين من أبناء هذا البلد، أثار فينا الأسف و الحزن.

وأضاف في برقيته، أدين هذا العمل الإجرامي وأتقدم بأحر التعازي والمواساة لفخامتكم وممثلي البرلمان والحكومة والجيش في الجمهورية العربية السورية الصديقة والشقيقة، أسأل الله ، الرحمة والعظمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والصبر والأجر العظيم لذويهم.

وتابع: إن هذه الأعمال اللاإنسانية تكشف أكثر من أي وقت مضى عن ضرورة التصميم والإرادة الجديين للمجتمع الدولي وتعاون دول المنطقة من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب الشريرة بشكل حاسم ومسؤول، باعتبار ذلك ضرورة دولية.

واضاف في هذا البرقية: أدعو الله لفخامتكم بالصحة والنجاح والنجاح المتزايد لحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الكريمة.
رقم : 1086365
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