اللواء باقري: مستعدون لتعميق التعاون مع سوريا في وجه الارهاب

وجاء في رسالة وجهها اللواء باقري الى وزير الدفاع السوري الفريق علي محمد عباس ورئيس هيئة اركان الجيش السوري الفريق عبدالكريم محمود ابراهيم: ان هذا الهجوم الارهابي بالطائرات المسيرة اماطت اللثام مرة اخرى عن الطبيعة الخبيثة والمجرمة والمعادية للبشرية للارهابيين التكفيريين وفضحية حماتهم، وكشف امام العالم بأن استخدام الجماعات الارهابية كأداة والاستفادة منهم سياسيا ليس فقط لا يضعف ارادة الشعوب بل يزيدها عزما على استمرار المقاومة حتى القضاء على الارهاب وافشال حماته ، وعلى الدول الداعمة للارهابيين ايضا ان تتحمل مسؤولية هذه الجريمة الكبيرة.



وبحسب وكالة فارس، دان اللواء باقري بشدة هذه الجريمة معزيا الحكومة والشعب والقوات المسلحة السورية ، وقدم المواساة لذوي الضحايا داعيا بالشفاء العاجل للجرحى ، مؤكدا جهوزية القوات المسلحة الايرانية لاستمرار وتعميق التعاون في المكافحة أكبر جدية للارهاب وجذوره واسبابه.