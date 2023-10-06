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الجمعة 6 تشرين الأول 2023 ساعة 14:01

قاليباف يقدم هديتين لمحمد بن زايد آل نهيان

قاليباف يقدم هديتين لمحمد بن زايد آل نهيان
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى بين الجانبين، والهديتان هما دواء ريكالرسل الخليوي الذي انتجه العلماء الايرانيون لعلاج مرض البرص ( يعرف علميا باسم فيتيليجو ) الصعب العلاج ، حيث تعتبر ايران الدولة الثانية عشرة في العالم والتي تنتج مثل هذا الدواء الخليوي.

أما الدواء الثاني فهو لقاح أنفلونزا الفصلي المنتج وفق تكنولوجيا حديثة التركيب، وانتجه العلماء الايرانيون في عام 2020 ، ونظرا لاستخدام التكنولوجيا فائقة التطور في انتاجه، فهو من مظاهر القدرات العلمية لايران ومن جملة السلع الاستراتيجية في مجال السلامة ، وتعد ايران الدولة الثانية بعد الولايات المتحدة في انتاج لقاح مضاد لمرض الانفلونزا في الفصول الأربعة.

وحسبما نقلت وكالة فارس, قد رحب رئيس دولة الامارات بهاتين الهديتين ، وتقرر بأن تقوم الامارات بالدراسة موضوع الاستثمار في انتاج هذين الدوائين الايرانيين في ابوظبي.

واشارت الوكالة انه نظرا الى كون هذين الدوائين من الادوية المنتجة بواسطة التقنيات المعرفية، يمكن القول بأن اهدائهما الى رئيس دولة الامارات يمهد للاستثمار المشترك لانتاج هذه المنتجات الايرانية في دول المنطقة.
رقم : 1086368
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