افتتاح المهرجان السينمائي الدولي الخامس والثلاثين للأطفال والناشئة

وفي مستهل المراسم التي جرت مساء الجمعة ، تحدث امين المهرجان مجيد زين العابدين، وقال: أن 559 فيلما تقدمت للمشاركة في مهرجان هذا العام، وتم اختيار أفضلها في اطار 4 أقسام تنافسية للافلام الطويلة والقصيرة في المجالين الوطني والدولي.



واضاف: ان طلب 200 مخرج سينمائي من 40 دولة في العالم للحضور في المهرجان مؤشر على ان ثقافة وفن إيران ودبلوماسيتنا الثقافية تحظى باحترام خاص في أذهان الفنانين الأحرار في العالم.



كما القى وزير الثقافة والارشاد الاسلامي محمد مهدي إسماعيلي كلمة في مراسم الافتتاح قال في جانب منها: نحن في الحكومة وضعنا الارضية لمجال الثقافة والفن ليأخذ مكانه الأساسي والريادي.



واكد ان الحكومة تسعى لدفع البلاد للتحرك على سكة الثورة وثقافتها وانه يجب تصحيح المسارات والأساليب واضاف: نعتزم الاستثمار في مجال الأطفال والناشئة، لأن التقدم يبدأ من هذه النقطة ويتمحور حول الأطفال والناشئة ووجودهم ضرورة لتحقيق هذا الهدف.



واكد باننا نركز على تعليم هذا الجيل الباعث على الفخر في مجال الثقافة والفن، وقال: هنالك في المجلس الاعلى للسينما تنسيق بين مختلف الوزارات ونعتزم توفير الاجواء للأطفال والناشئة، فالحكومة الثورية تعتزم وضع الثقافة والفن في مكانها الصحيح المناسب.