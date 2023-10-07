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السبت 7 تشرين الأول 2023 ساعة 08:49

ترامب: أوكرانيا يمكن أن تتخلى لروسيا عن مناطق تقطنها أغلبية ناطقة بالروسية

ترامب: أوكرانيا يمكن أن تتخلى لروسيا عن مناطق تقطنها أغلبية ناطقة بالروسية
وأشار ترامب، إلى أنه من أجل الحفاظ على أوكرانيا، كان ينبغي عليها التخلي لروسيا عن المناطق التي يقطنها السكان الناطقون بالروسية.

وأضاف ترامب في مقابلة مع موقع Just The News: "يمكنني التفاوض والاتفاق على مثل هذه الصفقة. ومن خلالها سيكون من الممكن التخلي لروسيا عن المناطق التي تميل إلى اللغة الروسية، والتي يتحدث الناس فيها اللغة الروسية. عندها سيكون من الممكن إنقاذ أوكرانيا".

وأشار ترامب إلى أن موقف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، هو أن واشنطن لن تتوقف عن دعم كييف حتى تنتصر، لكن ذلك، "سيؤدي إلى حرب عالمية ثالثة".

وشدد ترامب على أنه لو بقي في منصب رئيس الدولة، لم يكن ليحدث تصعيد للأزمة الأوكرانية وتحولها إلى نزاع.
رقم : 1086528
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