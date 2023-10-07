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السبت 7 تشرين الأول 2023 ساعة 08:52

"هذا لا يكفي".. بولندا توجه إنذارا إلى أوكرانيا

"هذا لا يكفي".. بولندا توجه إنذارا إلى أوكرانيا
جاء ذلك بعد أن صرح تاراس كاتشكا، نائب وزير الاقتصاد الأوكراني، في وقت سابق، بأن أوكرانيا علقت النظر في الشكوى ضد بولندا وسلوفاكيا وهنغاريا في منظمة التجارة العالمية.

ونقلت إذاعة RMF24 البولندية عن تيلوس قوله تعليقا على كلام المسؤول الأوكراني: "لا نعرف ماذا يعني تعليق النظر في الشكوى. نطالب بسحب الشكوى لأنها سخيفة ولا تستند إلى أساس من الصحة".

وأعرب تيلوس عن استغرابه لشكوى كييف بشأن رغبة وارسو في "مساعدة المزارع البولندي"، وقال: "رسالتنا إلى الجانب الأوكراني هي كما يلي: إذا أردنا تحسين علاقاتنا، فيجب ببساطة سحب هذه الشكوى وعدم التحدث عن أي تعليق".

وفي 15 سبتمبر، قررت المفوضية الأوروبية عدم تمديد القيود المفروضة على استيراد أربعة أنواع من المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى بعض الدول الحدودية للاتحاد الأوروبي، لكنها ألزمت كييف باتخاذ إجراءات لمراقبة الصادرات.

وبعد ذلك أعلنت سلطات سلوفاكيا وهنغاريا وبولندا أنها ستمدد الحظر من جانب واحد، ما دفع أوكرانيا لرفع دعوى قضائية إلى منظمة التجارة العالمية. وردا على ذلك، أعلنت الدول الثلاث عزمها مقاطعة اجتماعات منصة التنسيق بشأن الحبوب الأوكرانية.
رقم : 1086529
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