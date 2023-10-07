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السبت 7 تشرين الأول 2023 ساعة 08:59

Deutschland Kurier تتهم المخابرات الأوكرانية بمحاولة اغتيال زعيم لحزب "البديل لألمانيا"

Deutschland Kurier تتهم المخابرات الأوكرانية بمحاولة اغتيال زعيم لحزب "البديل لألمانيا"
وجاء في مقالة الصحيفة: "هناك شائعات في أوساط الاستخبارات الغربية، تفيد بأن جهاز المخابرات الأوكرانية ربما كان وراء الهجوم بالحقنة القاتلة على الممثل الفيدرالي لحزب البديل من أجل ألمانيا تينو شروبالا".

نقل أحد قادة حزب البديل من أجل ألمانيا إلى المستشفى إثر "هجوم إجرامي" في بافاريا
وفي مقابلة مع الصحيفة، أوضح أحد الرؤساء السابقين لجهاز أمني ألماني، رغب في عدم الكشف عن هويته، أنه لو كانت أوكرانيا تقف خلف تدبير هذا الهجوم، فيجب أن يكون هناك دافع لذلك.

وشدد على أن الأجهزة الأمنية المختصة فقط تمتلك مثل هذه السموم التي لا يمكن اكتشافها.

مساء يوم الأربعاء الماضي، تعرض الرئيس المشارك لحزب البديل من أجل ألمانيا، تينو شروبالا، لحادث وقع خلال تجمع انتخابي في إنغولشتات في بافاريا جنوبي البلاد ونقل على إثره إلى المستشفى.

وقالت مصادر في الحزب لوكالة الأنباء الألمانية، "إننا نتحدث عن حادث إجرامي موجه ضد شروبالا".

وفي المستشفى، لم يكشف فحص الطب الشرعي لعينات دمه عن أية نتائج تدل على وجود سموم.
رقم : 1086536
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