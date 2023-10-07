المقاومة الفلسطينية في غزة تدك مستوطنات الاحتلال بمئات الصواريخ وتقتحم مستوطنات الغلاف

ونفذت المقاومة، عمليات تسلل بحرية وبرية، حيث اقتحم العشرات من المقاومين مستوطنات الاحتلال بغلاف غزة وسيطروا على مناطق فيها، وسط اشتباكات مسلحة مكثفة.



وتواصل المقاومة الفلسطينية إطلاق رشقات صاروخية مكثفة باتجاه الأراضي المحتلة. ودوت صفارات الإنذار في كافة مستوطنات غلاف غزة، ومحيطها، حيث سمع دوي الصواريخ وهي تنطلق من عدة مناطق بالقطاع.



وبحسب وسائل إعلام عبرية، فقد شهدت الدقائق الماضية “قصف صاروخي واسع” من قطاع غزة، وأفادت بـ “سماع دوي انفجارات في غربي القدس المحتلة وفي مناطق جنوبي تل أبيب”.



وذكر المتحدث العسكري لجيش الاحتلال “الإسرائيلي” أنه تم تفعيل “القبة الحديدية” لمواجهة “قصف استهدف عددًا كبيرًا من البلدات الإسرائيلية”.



ووفقا للإعلام العبري، فقد نتج عن الصواريخ التي أطلقت من القطاع، عدد من القتلى والإصابات في صفوف المستوطنين.



وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم في غزة، تعليق الدوام في كافة المدارس في قطاع غزة حتى إشعار آخر.



من جانبها، قالت الجبهة الداخلية بغزة إنه “في إطار متابعة التطورات الميدانية، ندعو المواطنين والنشطاء إلى الالتزام بما يصدر عن الجهات الرسمية فقط، وعدم تناقل أية تحليلات، وإتباع إجراءات السلامة في أوقات الطوارئ”.



بالفيديو | المقاومة الفلسطينية تتجول في جيب عسكري إسرائيلي في قطاع غزة بعد أن سيطرت عليه من مواقع الاحتلال.