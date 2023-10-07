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السبت 7 تشرين الأول 2023 ساعة 09:10

قالیباف: توصلنا الى تفاهمات جيدة مع الامارات في مجالات التجارة والترانزيت و استعادة السجناء

قالیباف: توصلنا الى تفاهمات جيدة مع الامارات في مجالات التجارة والترانزيت و استعادة السجناء
وقال قاليباف لدى عودته الى طهران في ختام زيارته للامارات مساء الجمعة: توصلنا الى تفاهمات جيدة مع الامارات في مجالات التجارة والترانزيت و استعادة السجناء.

واضاف: اجرينا لقاءات جيدة للغاية مع كل من رئيس دولة الامارات العربية المتحدة ونائب رئيس مجلس الوزراء و رئيس مجلس الشورى ومجموعة برلمانية اماراتية وعقدنا اجتماعات مع التجار ورجال الاعمال الايرانيين المقيمين في الامارت.

وتابع رئيس مجلس الشورى الاسلامي: لقد حققنا نتائج جيدة في هذه الزيارة وانا على ثقة بحصول منعطف في تقديم التسهيلات والتمهيدات للتجار والقطاع الخاص الايراني في مجالات الترانزيت وقضايا الاستثمارات عقب هذه التفاهمات الحاصلة .

وقال قاليباف: تقرر ان يقوم رئيس دولة الامارات العربية المتحدة بزيارة الى طهران وتم اجراء التنسيق اللازم لهذه الزيارة .

واوضح، لقد اجرينا محادثات دقيقة في الشؤون السياسية وتم انجاز بعض الجهود التنسيقية التي كان ينبغي انجازها في هذا المجال بشكل جيد و مفيد ، وقال: “تم الاتفاق على حل بعض المشاكل في هذا المجال بالتنسيق، وكذلك القضايا المتعلقة بالمناطق الحدودية والمياه وخاصة حركة اللنشات. 

وقال رئیس مجلس الشورى الاسلامي: لدينا عدد من السجناء في دولة الامارات بعضهم تمت ادانتهم ويقضون حاليا مدة حكمهم ولاتوجد بيننا وبين دولة الامارات اتفاقات بشأن تبادل السجناء وقد توصلنا حاليا الى تفاهمات في مجال تبادل واستعادة السجناء وهذا يعتبر انجازا جيدا لمصلحة بعض العوائل الايرانية.
مصدر : وكالات
رقم : 1086545
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