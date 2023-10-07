الصفحة الرئيسية
0
السبت 7 تشرين الأول 2023 ساعة 09:21

غريب آبادي: ضحايا الإرهاب والعقوبات هم الفائزون الحقيقيون بجائزة نوبل للسلام

غريب آبادي: ضحايا الإرهاب والعقوبات هم الفائزون الحقيقيون بجائزة نوبل للسلام
وكتب غريب آبادي في مدونة له مساء الجمعة على موقع التواصل الاجتماعي: إن جائزة نوبل للسلام ليس لها علاقة بتعزيز الأخوة بين الشعوب وحفظ وتعزيز السلام. هذه الجائزة السياسية اصبحت بمثابة دعم مالي للأعمال غير القانونية لبعض الفائزين بها اكثر من اي شيء اخر.

وأضاف: ضحايا الإرهاب والعقوبات وجرحى الاسلحة الكيمياوية وشهداء الحرب المفروضة (1980-1988) من النساء والفتيات وأمهات الشهداء والنخبة والخبيرات اللاتي كرسن حياتهن لتنمية وتقدم وطنهن وخدمة الشعب، هم الفائزون الحقيقيون بالجائزة، وليست مجرمة منتهكة للقانون تدعي الدفاع عن حقوق الانسان وتحظى بدعم متزعمة زمرة المنافقين (خلق) الإرهابية ومسؤول استخبارات الكيان الصهيوني القاتل للأطفال.
مصدر : وكالات
رقم : 1086548
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: مسؤولية هجوم حمص تقع على عاتق الداعمين الاجانب للارهابيين
رئيسي: مسؤولية هجوم حمص تقع على عاتق الداعمين الاجانب للارهابيين
نظرة على دور البحرين في حرب اليمن
نظرة على دور البحرين في حرب اليمن
7 تشرين الأول 2023
مخاوف الخبراء الصهاينة من دعم الکيان الصهيوني لأذربيجان
مخاوف الخبراء الصهاينة من دعم الکيان الصهيوني لأذربيجان
7 تشرين الأول 2023
سوريا ساحة المنافسة الجديدة بين الصين وأمريكا
سوريا ساحة المنافسة الجديدة بين الصين وأمريكا
7 تشرين الأول 2023
رئيسي: أي تغييرات جيوسياسية بمنطقة القوقاز غير مقبول
رئيسي: أي تغييرات جيوسياسية بمنطقة القوقاز غير مقبول
5 تشرين الأول 2023
البيان الختامي للمؤتمر الدولي الـ 37 للوحدة الاسلامية
البيان الختامي للمؤتمر الدولي الـ 37 للوحدة الاسلامية
4 تشرين الأول 2023
ما هو الدور الذي تلعبه قطر في قضية الرئاسة اللبنانية ؟
ما هو الدور الذي تلعبه قطر في قضية الرئاسة اللبنانية ؟
4 تشرين الأول 2023
هل السعودية على وشك ارتکاب خيانة كبرى؟
هل السعودية على وشك ارتکاب خيانة كبرى؟
4 تشرين الأول 2023
شواهد على الفشل المبكر لخطة "أردوغان" الاقتصادية
شواهد على الفشل المبكر لخطة "أردوغان" الاقتصادية
4 تشرين الأول 2023
قائد الثورة: العداء للإسلام أصبح أكثر وضوحا
قائد الثورة: العداء للإسلام أصبح أكثر وضوحا
3 تشرين الأول 2023
مذكرة تعاون بين مجمعي
مذكرة تعاون بين مجمعي 'تقريب المذاهب والفقه الإسلامي الدولي'
3 تشرين الأول 2023
رئيسي: الوحدة والمقاومة ستبشر بتكوين حضارة إسلامية جديدة
رئيسي: الوحدة والمقاومة ستبشر بتكوين حضارة إسلامية جديدة
3 تشرين الأول 2023
زيارة أميني مجلس الأمن العراقي والأرميني إلی طهران... إيران ركيزة الاستقرار والأمن الإقليميين
زيارة أميني مجلس الأمن العراقي والأرميني إلی طهران... إيران ركيزة الاستقرار والأمن الإقليميين
3 تشرين الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
نظرة على دور البحرين في حرب اليمن
مخاوف الخبراء الصهاينة من دعم الکيان الصهيوني لأذربيجان
سوريا ساحة المنافسة الجديدة بين الصين وأمريكا
البيان الختامي للمؤتمر الدولي الـ 37 للوحدة الاسلامية