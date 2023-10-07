نائب رئيس الجمهورية: البلاد تحولت إلى ورشة بناء كبيرة

وقال منصوري، مساء الخميس، خلال حفل افتتاح أكبر مجمع رياضي مغلق جنوب شرق طهران في مدينة بيشوا: اليوم، وبفضل جهود الحكومة الثالثة عشرة، تجري أحداث ميمونة في جميع أنحاء البلاد التي تحولت الى ورشة بناء كبيرة.



وأضاف: الحكومة الـ13 تؤدي أداءً جيداً جداً في تحديد مهام المشاريع المتبقية وتنفيذها.



وأشار نائب رئيس الجمهورية إلى الدبلوماسية النشطة للحكومة الثالثة عشرة في إقامة العلاقات مع مختلف دول العالم، وقال: إن الحكومة نشطة للغاية في مجال الدبلوماسية في المنطقة وأظهرت دور إيران الإسلامية في المنطقة.



وأكد منصوري: بناء على تصريحات قائد الثورة، فإن إيران الإسلامية تقترب من قمة المجد والحكومة الـ13 تسعى لتحقيق هذا الهدف بجهودها المبذولة على مدار الساعة.



وأضاف: اليوم يستخدم أعداء النظام اللدودون كل وسائلهم لخلق العراقيل ورمي الحجارة في طريق تقدم إيران الإسلامية من أجل إبعادها عن طريق التقدم والتنمية، لذا يتوجب على المسؤولين عبر بذل الجهود على مدار الساعة تيئيس الاعداء من الوصول الى أهدافهم الشريرة ذلك لأن الاقتراب من قمم التقدم والتطور يجعل الاعداء أكثر يأساً وغضباً بالطبع.