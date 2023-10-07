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السبت 7 تشرين الأول 2023 ساعة 09:30

إعلام العدو الصهیوني یطلب من المستوطنين البقاء في البيوت

إعلام العدو الصهیوني یطلب من المستوطنين البقاء في البيوت
کما أفاد المصدر في غزة ان مجاهدي سرايا القدس التابعة لحرکة الجهاد الاسلامي، تمکنوا من اقتحام مستوطنة اسرائيلية بجيبات عسکرية وهذه العملية تعتبر سابقة تاريخية.

وأشار الی وجود انباء غيرمؤکدة عن خطف جنود صهاينة علی يد قوات المقاومة الفلسطينية.

کما استهدفت المقاومة الفلسطينة المواقع العسكرية ومدن فلسطين المحتلة بعشرات الصواريخ أطلقت من داخل قطاع غزة وسط أنباء عن نجاح المقاومة باختطاف جندي إسرائيلي.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن سقوط صواريخ في تل أبيب وعسقلان.

واعترفت القناة 14 العبرية، بمقتل مستوطنة في تل أبيب وإصابة أربعة مستوطنين آخرين في عسقلان نتيجة سقوط صواريخ المقاومة على مدن الداخل المحتل.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن الملاجىء في "تل أبيب" فتحت جراء سقوط الصواريخ من قطاع غزة وطلبت سلطات الاحتلال من المستوطنين البقاء في منازلهم في الأماكن المحصنة.

وقال جيش الإحتلال الاسرائيلي في بيان، إن "عشرات صافرات الإنذار تدوي في الجنوب والوسط ، والتفاصيل قيد الفحص".

وكان جيش الاحتلال قد أذعن بأن صافرات الإنذار دوت في بات يام، عسقلان، سديروت، أشدود، أوفاكيم، كريات جات، نيس تسيون، ريشون لتسيون، الرملة، بئر يعقوب، رحوفوت، غان يافنه، كفار سابا، تل أبيب - يافا، بني براك، جفعتايم، هرتسليا. حولون، جافنيه، لخيش، حوف أشكلون".

كما دوت صافرات الإنذار في :" بئر توفيا، إشكول، غان رافيه، يوآف، شعار هنيغف، سدوت نيغف، هيفيل يفنه، ماتيه يهودا، برينر، جيزر، غيديروت، دروم هشارون"
مصدر : وكالات
رقم : 1086551
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