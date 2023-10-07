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السبت 7 تشرين الأول 2023 ساعة 09:31

مصدر: قوات كييف قامت بتلغيم محطة كريمنشوك الكهرومائية لاستفزاز روسيا

مصدر: قوات كييف قامت بتلغيم محطة كريمنشوك الكهرومائية لاستفزاز روسيا
وأضاف المصدر: "وردتنا معلومات عن قيام القوات الأوكرانية بتلغيم محطة كريمنشوك الكهرومائية واحتمال تفجيرها، من أجل خلق توتر عام واتهام الجيش الروسي بمهاجمة المحطة".

ووفقا له، تلقى الأمن الروسي هذه المعلومات من أفراد عسكريين أوكرانيين يحرسون محيط المحطة المذكورة.

تقع محطة كريمنشوك للطاقة الكهرومائية في مدينة سفيتلوفودسك بمقاطعة كيروفوغراد.

وهي تشكل المرحلة الثالثة في سلسلة دنيبر لمحطات الطاقة الكهرومائية الأوكرانية.

وتبلغ القدرة الإجمالية لتوربينات هذه المحطة وعددها 12 توربينا، 700 ميغاوات. وبفضل سد المحطة تم تشكيل خزان كريمنشوك المائي، وتمر عبره طرق سيارات وسكك حديدية.

واستهدفت قوات كييف محطة كاخوفسكايا يوم 6 يونيو الجاري، ما تسبب في فيضانات على ضفتي دنيبر وعواقب وخيمة على البيئة في المنطقة.
رقم : 1086552
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