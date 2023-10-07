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السبت 7 تشرين الأول 2023 ساعة 09:41

"عرين الأسود" تدعو الشعب الفلسطيني إلى النفير العام

"عرين الأسود" تدعو الشعب الفلسطيني إلى النفير العام
وجاء في بيان المجموعة:
لحظة بلحظة.. حماس تعلن بدء عملية "طوفان الأقصى" والجيش الإسرائيلي يقصف غزة
"بسم الله الرحمن الرحيم قَٰتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍۢ مُّؤْمِنِينَ صدق الله العظيم بيانٌ عاجل ومقتضب وما أدراك ما غزة ! يا أبناء شعبنا البطل آن الأوان للكل الفلسطيني أن ينهض كطائر الفينيق من تحت الركام نعلنها حالة من النفير العام وبدء الهجوم الفوري من كل موقع على قوات الاحتلال ومستوطنيه، المطلوب الآن عاجلا:

1- على ذئابنا المنفردة التحرك الفوري والعاجل الآن وقبل أي شيء.

2- على جميع المقاتلين رص الصفوف والخروج للاحتلال بكمائن من الرصاص والعبوات المباركة.

3- على جميع المواطنين الأحرار والشرفاء الخروج بمسيرات ضخمة وعارمة وإعلاء صوت الله أكبر في كل الميادين.

4- على جميع أصحاب المحال التجارية والبيوت المنتشرة قريبا من حواجز الاحتلال والمستوطنات سحب أجهزة التسجيل وإطفاء الكاميرات فورا.

5- على كل من يمتلك سلاحا ولم يستخدمه للدفاع عن الدين والوطن حان الوقت لتخرج رجلا وتؤدي ما عليك من واجب الشرف والرجولة . قلنا لكم سابقا سيعبرون كخيط من الشمس يا نبض قلوبنا وأحبتنا ومهجة عيوننا اخرجوا للحواجز واعبرو كالريح في قلب المستوطنات هذا الوقت وقت العزة والأنفة والانتصار بعون الله الا ساءت وجوهكم يا أبناء اليهودية الا ساء سبتكم وعيدكم يا أحفاد القردة والخنازير اللهم سدد رمي رجالنا في غزة والضفة وفي كل موقع الله أكبر الله أكبر الله أكبر وما النصر الا من عند الله اخوتكم". 
رقم : 1086553
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