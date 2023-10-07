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السبت 7 تشرين الأول 2023 ساعة 09:43

قصف صاروخي مكثف باتجاه مستوطنات الاحتلال من بينها ‘‘تل أبيب‘‘. وخطف جنود إسرائيليين

قصف صاروخي مكثف باتجاه مستوطنات الاحتلال من بينها ‘‘تل أبيب‘‘. وخطف جنود إسرائيليين
أطلقت المقاومة الفلسطينية في غزة مئات الصواريخ باتجاه مستوطنات إسرائيلية، منها "تل أبيب" و"ريشون لتسيون" و"بات يام"، ووردت أنباء عن نجاحها في اختطاف جنود إسرائيليين. 

وذكر موقع "إنتلي تايمز" أنّ "التقديرات في إسرائيل أنّ حماس لديها مخطوف أو عدة مخطوفين إسرائيليين".

ودوّت صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة وفي "تل أبيب" التي سُجّل فيها استهداف مباشر لمبانٍ، وحاولت القبة الحديدة التصدي لصواريخ المقاومة، بحسب مراسل الميادين، فيما أفاد الخبير العسكري أحمد عبد الرحمن الميادين بأنّ هناك معلومات عن هجوم سيبراني أيضاً تنفذه المقاومة باتجاه منظومة القبة الحديدية للاحتلال.

وتدور في الأثناء معارك داخل المستوطنات في غلاف غزة. ونقل الإعلام الإسرائيلي عن سكان من سديروت بأنّ "عشرات المسلحين موجودون في المدينة".  

وذكر الإعلام الإسرائيلي أنّ "المقاومة الفلسطينية اجتازت السياج الفاصل، ووصلت إلى مفترق مستوطنة أوريم، وأطلقت النار باتجاه مركبة للمستوطنين"، وأضاف: "حصل إطلاق نار من سلاح خفيف في تقاطع أوريم غرب النقب الشمالي وغرب أوفاكيم"، مشيراً إلى وقوع إصابات.

وأورد أنّ المقاومة شنّت "هجوماً مشتركاً مع محاولة تسلل طائرات شراعية في الجنوب"، مشيراً إلى أنّ "الذين تسللوا الى المستوطنات نجحوا في عدة نقاط بالسيطرة على منازل وسيارات تابعة للشرطة". 

وأفاد بورود أنباء عن إغلاق مطار بن غوريون، مؤكداً أنّ "حماس أطلقت أكثر من 1000 صاروخ على إسرائيل". 

وفي إثره، أعلنت سلطات الاحتلال فرض حالة الطوارئ لمدى يصل حتى 80 كلم من مستوطنات غلاف غزة. وذكر الإعلام الإسرائيلي، أنّ "الكابينت الأمني سيعلن ظهر اليوم عن الدخول في حرب".

وباشر "جيش" الاحتلال بتجنيد الاحتياط وفتح الملاجئ في "تل أبيب" وأسدود، وطلب من المستوطنين البقاء في الأماكن المحصنة، فيما ذكر الإعلام الإسرائيلي أنّ "المستوطنين خائفون ومصدومون ومحبطون، ويتوسلون المساعدة من الجيش".

وقد تم تسجيل عدد من القتلى والجرحى الإسرائيليين، فيما قال مسؤول طبي إسرائيلي إنّ "عدد القتلى في عملية حماس في غلاف غزة كبير ولا نستطيع حصره الآن". 

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنّه "تم وقف الانترنت عن مدن الجنوب بسبب انتشار مقاطع فيديوهات القتلى في المدن الإسرائيلية".  
مصدر : وكالات
رقم : 1086554
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