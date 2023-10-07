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السبت 7 تشرين الأول 2023 ساعة 09:49

إعلام إسرائيلي: عدد القتلى الإسرائيليين في العملية الفلسطينية كبير ولا يُمكن حصره

إعلام إسرائيلي: عدد القتلى الإسرائيليين في العملية الفلسطينية كبير ولا يُمكن حصره
قُتل عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، اليوم السبت، في إثر الاشتباكات التي اندلعت عقب اقتحام المقاومة للمستوطنات الإسرائيلية شرقي قطاع غزة.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو لقتلى الاحتلال في شوارع المستوطنات من جرّاء عملية "طوفان الأقصى".

وأقرّت وسائل إعلام إسرائيلية بوجود رهائن وقتلى إسرائيليين كثر، من جرّاء العملية في غلاف غزة، فيما أكّد مسؤول طبي إسرائيلي أنّ عدد القتلى كبير ولا يُمكن حصره الآن. 

وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فإنّ "هناك قتلى وهناك مخطوفين وهناك معارك إطلاق نار تُدار في مستوطنات غلاف غزة".

وفي  مستوطنة "سديروت"، فأكّد الإعلام الإسرائيلي وجود  قتلى، مشيراً إلى خشية من عمليات "خطف" في أعقاب تسلل مسلحين. 

كما لفت إلى تقرير دراماتيكي من غزة عن خطف عدد كبير من جثث جنود إسرائيليين إلى قطاع غزة. 

وأكّدت مواقع أخبار إسرائيلية أنّ الاحتلال يشهد "صباحاً صعباً"، مؤكداً وقوع "رهائن في الغلاف وإصابات كثيرة"، فيما أشار مراسل القناة 12 إلى أنّ السكان "يتساءلون أين الجيش.. أين قوات الأمن.. لماذا لم يصلوا إليهم حتى الآن؟"، مضيفاً أنّهم "ببساطة خائفون من الكارثة الكبيرة التي تحصل، وهناك عدة إصابات في سديروت".

وفي وقتٍ سابق اليوم، أعلن القائد العسكري لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وذلك "رداً على عربدة الاحتلال في المسجد الأقصى وسحل النساء في باحاته".

وأعلن الضيف إطلاق ما يزيد على 5 آلاف صاروخ وقذيفة خلال الضربة الأولى، مشدّداً على أنّ "غضب الأقصى وأمتنا يتفجّر اليوم".

أتى كلام محمد الضيف بعدما أطلقت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة عشرات الصواريخ في اتجاه مستوطنات إسرائيلية، منها "تل أبيب" و"ريشون لتسيون" و"بات يام".

إضافة إلى ذلك، أفاد مراسل الميادين بورود أنباء عن نجاح مقاومين فلسطينيين باختطاف جنود إسرائيليين.

وفي غضون ذلك، أكدت وكالة شهاب فلسطينية أنّ "مقاومي غزة، وللمرة الأولى في التاريخ، اقتحموا مستوطنات الاحتلال بالجيبات وسيطروا على مناطق فيها".

بدوره، تحدّث الإعلام الإسرائيلي عن "إصابة مباشرة في مبنى بتل أبيب"، فيما رأت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنّ "ضربة حماس هي إعلان حرب على إسرائيل، وعشرات المسلحين تسللوا إلى بلدات في غلاف قطاع غزة".

وفي حديث إلى الميادين، أفاد الخبير العسكري أحمد عبد الرحمن بوجود "أنباء عن نجاح مقاومين فلسطينيين في اقتحام مستوطنات الاحتلال في محيط القطاع".

وأضاف عبد الرحمن أنّ "ثمة معلومات عن هجوم سيبراني أيضاً تنفّذه المقاومة باتجاه منظومة القبة الحديدية للاحتلال".
مصدر : وكالات
رقم : 1086555
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