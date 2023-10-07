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السبت 7 تشرين الأول 2023 ساعة 09:57

العاروري: الضفة هي كلمة الفصل في المعركة وهي قادرة على فتح اشتباك مع كل المستوطنات

العاروري: الضفة هي كلمة الفصل في المعركة وهي قادرة على فتح اشتباك مع كل المستوطنات
أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، أنّ معركة طوفان الأقصى "هي معركة تتبير العدو الصهيوني والرد على جرائم الاحتلال". 

كذلك، أكد أنّ "الضفة الغربية هي كلمة الفصل في هذه المعركة"، لافتاً إلى أنّها "قادرة على فتح اشتباك مع كل المستوطنات فيها".

وأضاف العاروري، عبر قناة "الأقصى" الفلسطينية، أنّ "مجاهدي قطاع غزة بدأوا عمليةً واسعةً بهدف الدفاع عن المسجد الأقصى وتحرير الأسرى".

وشدّد على أنّ "علينا خوض هذه المعركة جميعاً"، متوجهاً إلى  المقاومين في الضفة الغربية خصوصاً.

 وتابع: "نهيب بأبناء شعبنا بأن يشاركوا في معركة طوفان الأقصى"، مطالباً "أمتنا العربية والإسلامية بالمشاركة في المعركة".

وكان القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، قد أعلن بدء عملية "طوفان الأقصى"، وذلك "رداً على عربدة الاحتلال في المسجد الأقصى وسحل النساء في باحاته".

وأعلن الضيف إطلاق ما يزيد على 5 آلاف صاروخ وقذيفة خلال الضربة الأولى، مشدّداً على أنّ "غضب الأقصى وأمتنا يتفجّر اليوم".

وتوجه الضيف إلى فلسطينيي الضفة الغربية، داعياً إياهم إلى "تنظيم عملياتهم على المستوطنات وكنس المحتل".

ودعا "أهلنا في القدس إلى التحرك وإشعال الأرض تحت أقدام الاحتلال"، ودعا أيضاً أهل الداخل المحتل "في النقب والجليل والمثلث إلى التحرك ومقارعة المحتل في كل مكان".

كذلك، توجه الضيف في كلامه إلى "إخوتنا في المقاومة الإسلامية في لبنان وسوريا والعراق وإيران"، مؤكداً أنّ "هذا اليوم هو الذي ستلتحم به الجبهات والرايات".

وحثّ قائد كتائب القسام "إخوتنا في الجزائر والمغرب والأردن ومصر وبقية الدول العربية على التحرّك وتلبية النداء"، مؤكداً أنّ "الأوان لأن تتحد المقاومة العربية قد آن".

أتى ذلك بعدما أطلقت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة عشرات الصواريخ باتجاه مستوطنات إسرائيلية، منها "تل أبيب" و"ريشون لتسيون" و"بات يام

وفي غضون ذلك، أكدت وكالة شهاب فلسطينية أنّ "مقاومي غزة، وللمرة الأولى في التاريخ، يقتحمون مستوطنات الاحتلال بالجيبات ويُسيطرون على مناطق فيها".
مصدر : وكالات
رقم : 1086559
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