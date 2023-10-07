الصفحة الرئيسية
0
السبت 7 تشرين الأول 2023 ساعة 10:48

هنية: "طوفان الأقصى" بدأ من غزة وسيمتد للضفة والخارج

هنية: "طوفان الأقصى" بدأ من غزة وسيمتد للضفة والخارج
وقال هنية في كلمته: "إنّ المقاومة الفلسطينية تخوض في هذه اللحظات التاريخية ملحمة بطولية عنوانها الأقصى ومقدساتنا وأسرانا إذ إن سببها المركزي والأساس العدوان الصهيوني الإجرامي الذي تم على المسجد الأقصى المبارك".

وأوضح هنية أنّ هذا العدوان بلغ ذروته خلال الأيام الماضية، حيث قام الآلاف من المستوطنين المجرمين الفاشيين بتدنيس مسرى الرسول عليه الصلاة والسلام، وأداء صلواتهم فيه تمهيدًا لفرض السيادة الصهيونية عليه، وهي الخطوة التي كان لدينا المعلومات بأنه ذاهب نحوها بفرض السيادة على المسجد الأقصى ولو سكت العالم ما كنا لنسكت على هذا التدنيس وعلى هذه النية للعدوان.

وأضاف: "وإننا على ثقة بأن أمتنا جميعًا من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها وفي كل مكان ستكون جزءًا من معركة الدفاع عن مسرى الرسول صلى الله عليه وسلم".

وحثّ هنية الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم جميعًا للوقوف في هذه المعركة العادلة في الدفاع عن الأقصى ومسرى الرسول، كل بما يستطيع، فهذا ليس وقت الانتظار والمشاهدة، وليس وقت النصرة بالقلب فقط وإنما النصرة بالفعل.

وتابع هنية: "لقد خطط العدو الذي يحاصر غزة إلى مباغتتها وتصعيد العدوان على شعبنا في القطاع، فضلًا عن الاستيطان والعدوان المستمر كل لحظة في الضفة، الذي يسعى لاقتلاع شعبنا وطرده من أرضه وجرائم الاحتلال ضد شعبنا في ال48 حيث يقف وراء كل عمليات القتل والاغتيال هناك، واستمرار الاحتلال في احتجاز أسرانا عشرات السنين، ونكثه للاتفاقات عندما أعاد اعتقال المحررين من صفقة وفاء الأحرار".

وختم هنية بالقول: "لذلك كله نخوض معركة الشرف والمقاومة والكرامة للدفاع عن المسرى والأقصى تحت العنوان الذي أعلنه الأخ القائد العام أبو خالد الضيف طوفان الأقصى، هذا الطوفان بدأ من غزة وسوف يمتد للضفة والخارج، وكل مكان يتواجد فيه شعبنا وأمتنا".
مصدر : وكالات
رقم : 1086576
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
كتائب القسام تتوعد بعد استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي برج فلسطين
كتائب القسام تتوعد بعد استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي برج فلسطين
اللواء صفوي: ندعم عملية طوفان الأقصى
اللواء صفوي: ندعم عملية طوفان الأقصى
7 تشرين الأول 2023
الخارجية الإيرانية: عملية طوفان الأقصى فتحت صفحة جديدة في المقاومة
الخارجية الإيرانية: عملية طوفان الأقصى فتحت صفحة جديدة في المقاومة
7 تشرين الأول 2023
البرلمان الإيراني يعلن دعمه لعمليات فصائل المقاومة الفلسطينية
البرلمان الإيراني يعلن دعمه لعمليات فصائل المقاومة الفلسطينية
7 تشرين الأول 2023
سرايا القدس: أحدثنا هزة تاريخية مدوية كشفت حقيقة وهم الاحتلال
سرايا القدس: أحدثنا هزة تاريخية مدوية كشفت حقيقة وهم الاحتلال
7 تشرين الأول 2023
المغرب تصعد دبلوماسيا ... السفير الفرنسي بالرباط ينتظر
المغرب تصعد دبلوماسيا ... السفير الفرنسي بالرباط ينتظر
7 تشرين الأول 2023
رئيسي: مسؤولية هجوم حمص تقع على عاتق الداعمين الاجانب للارهابيين
رئيسي: مسؤولية هجوم حمص تقع على عاتق الداعمين الاجانب للارهابيين
7 تشرين الأول 2023
نظرة على دور البحرين في حرب اليمن
نظرة على دور البحرين في حرب اليمن
7 تشرين الأول 2023
مخاوف الخبراء الصهاينة من دعم الکيان الصهيوني لأذربيجان
مخاوف الخبراء الصهاينة من دعم الکيان الصهيوني لأذربيجان
7 تشرين الأول 2023
سوريا ساحة المنافسة الجديدة بين الصين وأمريكا
سوريا ساحة المنافسة الجديدة بين الصين وأمريكا
7 تشرين الأول 2023
رئيسي: أي تغييرات جيوسياسية بمنطقة القوقاز غير مقبول
رئيسي: أي تغييرات جيوسياسية بمنطقة القوقاز غير مقبول
5 تشرين الأول 2023
البيان الختامي للمؤتمر الدولي الـ 37 للوحدة الاسلامية
البيان الختامي للمؤتمر الدولي الـ 37 للوحدة الاسلامية
4 تشرين الأول 2023
ما هو الدور الذي تلعبه قطر في قضية الرئاسة اللبنانية ؟
ما هو الدور الذي تلعبه قطر في قضية الرئاسة اللبنانية ؟
4 تشرين الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
المغرب تصعد دبلوماسيا ... السفير الفرنسي بالرباط ينتظر
نظرة على دور البحرين في حرب اليمن
مخاوف الخبراء الصهاينة من دعم الکيان الصهيوني لأذربيجان
سوريا ساحة المنافسة الجديدة بين الصين وأمريكا