أسر 35 جندي ‘‘إسرائيلي ‘‘وعشرات القتلى بينهم رئيس المجلس الإقليمي

أكّدت مصادر صحفية أسر مقاومي القسام لـ 35 من جنود الاحتلال من المواقع والمستوطنات في محيط قطاع غزة، وسط مقتل عشرات الجنود والمستوطنين الإسرائيليين، بينهم رئيس المجلس الإقليمي في مستوطنات شاعر هنيغيف أوفير ليفنيشتاين.



كما أعلنت كتائب القسام السيطرة على كيبوتس وموقع "كرم أبو سالم" العسكري شرقي رفح بعملية اقتحام.



وأوضحت مشاهد نشرها الإعلام الحربي لكتائب الشهيد عز الدين القسام الاستيلاء على كيبوتس وموقع كرم أبو سالم شرقي رفح، وأظهر الفيديو عدداً من جثث جنود الاحتلال في الكيبوتس المحصّن، الذي اخترق المقاومون جدرانه وتقدموا إليه بواسطة الدراجات النارية.



بدورها سرايا القدس أعلنت، في عملية مشتركة ضمن معركة "طوفان الأقصى"، أنّ كتيبة طولكرم وكتائب شهداء الأقصى يهاجمون حالياً مستوطنة بيت حيفر.



كما أكّدت معلومات إصابة قائد شرطة الاحتلال بالمنطقة الجنوبية، برصاص المقاومين في مستوطنة سديروت، فيما أذاعت وسائل إعلام إسرائيلية بلاغاً للشرطة يدعو المستوطنين في القدس المحتلة إلى دخول منازلهم وعدم التجول في الشوارع.



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ "ما يزيد عن 150 إصابة إسرائيلية موجودة حالياً في المستشفيات في الجنوب"، فيما تحدثت تقارير عن أعداد غير مسبوقة من القتلى من جنود وشرطة ومستوطني الاحتلال.



فيما أظهرت مشاهد سحب الاحتلال لقدرات عسكرية من المناطق القريبة من أماكن الاشتباكات داخل غلاف غزة بينهال طائرات حربية، خشية استيلاء المقاومين عليها أو تدميرها.



كما أكدت صحيفة معاريف الإسرائيلية أنّ "واقع نجاح حماس في مفاجأة أفضل الاستخبارات في العالم والسيطرة على حدث لعدة ساعات لن يمحى بسرعة من وعي لاعبين في المنطقة".



وأشارت إلى أنه "حتى دقائق قليلة مضت، كنا مقتنعين بأن حماس غير قادرة على مفاجأة دولة إسرائيل أو إحراجها.. حسناً، كنا مخطئين".



وأكّدت معاريف أنّ "حماس فازت بالفعل بهذا الحدث.. والحقيقة أنه تمكن من مفاجأة أفضل المخابرات وأكثرها خبرة في العالم، والحقيقة أنه تمكن من السيطرة على الحدث لساعات طويلة، بينما قام بضخّ عشرات المقاتلين إلى داخل إسرائيل، مما أدّى إلى مقتل عدد غير قليل من المدنيين والاستهزاء بأقوى نظام أمني في الشرق الأوسط وأحد أكثر اللاعبين خبرة وتطوراً في العالم".



وأضافت أنّ "ذلك لن يتم محوه قريباً من أذهان اللاعبين في المنطقة.. ومن أجل استعادة شيء مما كان عليه الردع الإسرائيلي في السابق، سيتعيّن علينا أن نعمل بجدّ ولفترة طويلة"