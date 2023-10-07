الدفاع الروسية: تدمير 3 صواريخ أوكرانية فوق بيلغورود

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إنه حوالي الساعة 10.00 صباح اليوم "أحبطت محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف على أراضي روسيا باستخدام ثلاثة صواريخ تكتيكية عملياتية من طراز "توتشكا-أو".



الدفاعات الروسية تسقط 9 صواريخ "أوراغان" أوكرانية استهدفت مقاطعة بيلغورود

وأضاف البيان أنه تم تدمير الصواريخ الأوكرانية الثلاثة بواسطة أنظمة الدفاع الجوي فوق مقاطعة بيلغورود.



وأفاد حاكم بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف بأنه حسب المعلومات الأولية، لم يخلف الحادث إصابات أو أضرارا.



وتتعرض بيلغورود بانتظام لقصف وهجمات مسيرات من أوكرانيا، وفي نهاية الشهر الماضي أعلنت الدفاع الروسية إسقاط 9 صواريخ أطلقتها قوات كييف على مقاطعة بيلغورود من راجمات "أوراغان".

