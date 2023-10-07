بلدة اليمونة تُشيّع فقيد الجهاد والمقاومة أحمد غسان شريف

بعد وداع الأهل والأحبة ورفاق الجهاد، حُمل النعش على أيدي وأكف ثلة من مجاهدي المقاومة أمام حسينية البلدة، حيث انطلق موكب التشييع، سالكًا الطريق الرئيس، مع أصوات التكبير والهتافات الحسينية وشعارات الموت لـ "إسرائيل" والتكفيريين وأعداء الأمة.



وانتهى الموكب في جبانة البلدة، حيث أدّت ثلة من مجاهدي المقاومة مراسيم التكريم وتأدية التحية للفقيد وقسم الولاء البيعة لمسيرة الجهاد وقيادتها.



بعد ذلك أمّ الصلاة على الجثمان الطاهر السيد عصام الحسيني.



ثم ووري في الثرى إلى جانب من سبقه في رحلة الجهاد والشهادة في جبانة بلدة اليمونة.

