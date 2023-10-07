البغدادي: لا يمكن السكوت عن الطغيان الأميركي

وخلال لقاء له في الضاحية الجنوبية، أضاف البغدادي: "قانون "قيصر" الظالم والعدوان المستمر على ثروات الشعب السوري والقتل العشوائي، وبالأخص المجزرة البشعة التي ارتكبها عملاؤهم في حمص على مرأى ومسمع العالم من دون أن يحرك أحد ساكنًا أو يعترض يُشّكل أبشع أنواع الظلم والتعدي، وهذا لايمكن السكوت عليه".



واعتبر أنه "على الشرفاء في هذه الأمة أن تتوحد جهودهم لوضع حد لهذا الطغيان التي تكون بدايته الرد القاسي والموجع على عملائه، لاستعادة الردع واجترار الحلول ومن دون ذلك سيستمر العدوان وتكبر مساحة الظلم وتعطي العدو أملًا بالإنتصار".



وشدد البغدادي على "ضرورة اليقظة مما يجري من أحداث"، قائلًا إن "المراهنين على صبر قوى المقاومة الطويل واهمون، وأنا أنصحهم أن صبرها هو قيلولة الأسد في حر الظهيرة".