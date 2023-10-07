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السبت 7 تشرين الأول 2023 ساعة 12:00

نتنياهو: نحن في حالة حرب وسنرد بقوة لم يعرفها أعداء إسرائيل من قبل

نتنياهو: نحن في حالة حرب وسنرد بقوة لم يعرفها أعداء إسرائيل من قبل
وقال نتنياهو: "صباح اليوم باكرا قامت حماس بالهجوم ضد إسرائيل، ووجهت تعليماتي بتطهير البلدات الاسرائيلية من المخربين".

وأضاف: "أوعزت بتجنيد الاحتياط وسنرد بقوة لم يعرفها أعداء اسرائيل من قبل".

ودعا نتنياهو الإسرائيليين إلى الانصياع إلى التعليمات، وقال:"سننتصر في هذه الحرب".

وكانت كتائب القسام أعلنت بدء عملية "طوفان الأقصى" صباح اليوم، وقال القائد العام للكتائب محمد الضيف إن "الضربة الأولى التي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".

ودعا الضيف "المقاومة الإسلامية في لبنان والعراق وسوريا واليمن إلى الالتحام مع مقاومة فلسطين".

وشهدت الساعات الأولى من المعركة، عمليات نوعية للفلسطينيين حيث اقتحموا مستوطنة سديروت واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية، فقتلوا وجرحوا عددا منهم، وأسروا عددا من المستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية، وعلى معبر إيزر الذي خرج عن السيطرة الإسرائيلية.

في غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وبدأ بشن غارات على مواقع في القطاع.
 
رقم : 1086603
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