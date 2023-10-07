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السبت 7 تشرين الأول 2023 ساعة 12:16

‘‘الجهاد الإسلامی‘‘: نشهد يوما تاريخيا غير مسبوق وهذه هي البداية

‘‘الجهاد الإسلامی‘‘: نشهد يوما تاريخيا غير مسبوق وهذه هي البداية
وأكد محمد الهندي ،في تصريح صحفي اليوم السبت،أن العدو في حالة صدمة كبيرة، وأن المنطقة كلها في حالة ارتباك، بعد ضربة معنوية ساحقة تم توجيهها للعدو الذي فقد السيطرة في العمل مع غزة.

وتساءل الهندي: أين قبككم الحديدية ومقلاع داود والجيش الذي لا يقهر والمنظومة الأمنية والجبهة الداخلية المحصنة وصفوة سلاح المشاة وفرقة غزة والطائرات المسيرة التي تراقب حدود غزة؟.

وأوضح أن العنوان اليوم (لا مقام لكم في أرضنا وقدسنا وأقصانا) مشددا على أن المعركة ستلقن إسرائيل درسا لن تنساه على مدى طويل من الزمن.

وأضاف الهندي: هذه هي البداية وانتظروا رحيلكم من أرضنا ان شاء الله.. يوم تاريخي ومعادلات تتغير.. كلمة تاريخية كالرصاص من أبو خالد الضيف".
مصدر : وكالات
رقم : 1086605
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