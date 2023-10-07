كتائب القسام مخاطبة الشعب الفلسطيني: اليوم يومكم للتحرك في كل المحاور

ووجه أبو عبيدة في مداخلة عبر فضائية الأقصى، رسالته لأبناء شعبنا في الضفة والقدس والداخل، قائلًا: "أبناء شعبنا في الضفة يا مفجري الثورة وأهلنا في القدس اليوم يومكم للتحرك في كل المحاور وما عليكم سوى التحرك الان تجاه المستوطنات وكل أماكن تواجد الاحتلال أخرجوا للمشاركة في طوفان الأقصى الذي ما انطلق إلا استجابة لصرخات مرابطينا في الأقصى".



وأضاف " نطمئنكم بأن العمليات تجري على الأرض كما هو مخطط لها في كل المحاور، ومن سب نبينا محمد(ص) واعتدى على الأقصى سيصله الجواب تباعًا".



وأكد أبو عبيدة أن العملية مستمرة، داعيًا أبناء شعبنا بالداخل للخروج وتشتيت الاحتلال الإسرائيلي.

