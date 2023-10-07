بعد الفشل الكبير.. مطالبات "إسرائيلية" بإقالة رئيس الأركان "هاليفي"

وذكرت وسائل إعلام عبرية نقلاً عن العديد من المحللين الصهاينة قولهم: "على رئيس الأركان أن يقدم استقالته فوراً" .



ومن ناحيتها قالت صحيفة معاريف: الهجوم على إسرائيل فشل استخباراتي هائل صدم العالم".



واعترفت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت 7 أكتوبر 2023، أن المقاومة بغزة انتصرت في هذه الجولة من القتال.



وقال موقع والا العبري: "لقد انتصرت المقاومة بغزة بالفعل بهذه الجولة "وإن حقيقة تمكنها من مفاجأة أفضل المخابرات وأكثرها خبرة في العالم والاستهزاء بأقوى نظام أمني في الشرق الأوسط".



وبحسب الموقع العبري: "تمكنها من السيطرة على الحدث لساعات طويلة، لن تمحى من أذهان اللاعبين في المنطقة".



وأضاف موقع "والا": خشية كبيرة لدى جيش الاحتلال من تقدم أعداد من المقاومين المسلحين إلى مناطق أخرى بالداخل المحتلة".



وأوضح أنه، لا زالت هناك ٢٢ نقطة اشتباك لم يسيطر عليها حتى الآن.



وأشارت التقديرات الأمنية بأنه لا زالت ان القيادة "الإسرائيلية" في حالة بلبلة تامة في ظل الهجوم المباغت من غزة.



وكان قد أعلن القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، اليوم السبت 7-10-2023، عن بدء عملية "طوفان الاقصى" ضد العدو الصهيوني.



وقال القائد العام للقسام في كلمة له: "إن العدو دنس الأقصى وتجرأ على مسرى الرسول، واعتدى على المرابطات ودنس جنوده الأقصى وسبق أن حذرناهم.



وأضاف الضيف: "ارتقى المئات من الشهداء والجرحى هذا العام بسبب جرائم الاحتلال، كما قوبلت دعواتنا لصفقة تبادل انسانية برفض وفي كل يوم بالضفة تستمر الانتهاكات".



وقال القائد العام للقسام : "قررنا وضع حد لكل جرائم الاحتلال وانتهى الوقت الذي يعربد فيه دون محاسب ونعلن عن عملية طوفان الأقصى واستهدفنا بالضربة الأولى خلال 20 دقيقة تجاوز فيه 5 الاف صاروخ".