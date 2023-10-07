ردود الافعال على عملية طوفان الاقصى البطولية

و في بيان أكد إن هذه العملية المظفرة هي رد حاسم على جرائم الإحتلال المتمادية والتعدي ‏المتواصل على المقدسات والأعراض والكرامات وتأكيد جديد على أن إرادة الشعب ‏الفلسطيني وبندقية المقاومة هي الخيار الوحيد في مواجهة العدوان والإحتلال ‏ورسالة الى العالم العربي والاسلامي والمجتمع الدولي بأسره وخاصة أولئك ‏الساعين الى التطبيع مع هذا العدو أن قضية فلسطين قضية حية لا تموت حتى ‏النصر والتحرير.‏

و قال إننا ندعو شعوب أمتنا العربية والاسلامية والاحرار في العالم الى إعلان التأييد ‏والدعم للشعب الفلسطيني وحركات المقاومة التي تؤكد وحدتها الميدانية بالدم والقول ‏والفعل.‏

و اضاف إن قيادة المقاومة الاسلامية في لبنان تواكب التطورات الهامة على الساحة ‏الفلسطينية عن كثب وتتابع الاوضاع الميدانية بإهتمام بالغ وهي على اتصال مباشر مع قيادة المقاومة الفلسطينية في الداخل والخارج وتجري معها تقييما متواصلا للاحداث وسير العمليات ولذا ندعو ‏حكومة العدو الصهيوني الى قراءة العبر والدروس الهامة التي كرستها المقاومة ‏الفلسطينية في الميدان وساحات المواجهة والقتال.‏

وحيّت حركة أنصار الله في اليمن في بيان المقاومة الفلسطينية ونبارك خوضها معركة "طوفان الأقصى" في مواجهة الكيان الصهيوني. العالم -اليمن وأكدت الحركة ان على الشعوب العربية والإسلامية مؤازرة المقاومة الفلسطينية في هذه المعركة المقدسة والفاصلة إن شاء الله. وأعلن القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام محمد الضيف، يوم السبت، بدء عملية "طوفان الأقصى"، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأٌقصى. وقال الضيف في كلمة مسجلة بثتها قناة الأقصى، "نعلن بدء عملية "طوفان الأقصى" ونعلن أن الضربة الأولى التي استهدفت مواقع العدو وتحصيناته تجاوزت ٥ آلاف صاروخ وقذيفة". هذا وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن سقوط صواريخ في تل أبيب وعسقلان. واعترفت القناة 14 العبرية، بمقتل مستوطنة في تل أبيب وإصابة أربعة مستوطنين آخرين في عسقلان نتيجة سقوط صواريخ المقاومة على مدن الداخل المحتل.