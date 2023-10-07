الرئاسة السورية تعلق على عملية "طوفان الأقصى"

وأرفقت الصورة بوسوم: #طوفان_الأقصى و #رئاسة_الجمهورية_العربية_السورية .

ويأتي ذلك، عقب إعلان المقاومة الإسلامية في فلسطين عن بدء عملية "طوفان الأقصى"، وإطلاق قرابة 5 آلاف صاروخ من القطاع باتجاه الداخل الإسرائيلي في النصف الساعة الأولى من العملية.

وشهدت الساعات الأولى من المعركة، عمليات نوعية للفلسطينيين حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية، فقتلوا وجرحوا عددا منهم، وأسروا عددا من المستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية، وعلى معبر إيزر الذي خرج عن السيطرة الإسرائيلية.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن مقاتلي حركة المقاومة حماس أسروا 35 إسرائيليا حتى الآن

في المقابل أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وبدأ بشن غارات على القطاع.

من جهته، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، "نحن في حالة حرب ولسنا في عملية عسكرية، وسنرد بقوة لم يعرفها أعداء إسرائيل من قبل".